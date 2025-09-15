TikTok devrait passer sous pavillon américain

Après deux jours de négociations menées à Madrid, la Chine et les Etats-Unis sont parvenus à un accord sur TikTok prévoyant que la plateforme passe sous pavillon américain.

Le compromis doit encore être finalisé vendredi par le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping.

«Les grandes discussions commerciales en Europe entre les Etats-Unis et la Chine se sont TRES BIEN déroulées. Cela va bientôt s'achever. Un accord a aussi été trouvé sur une "certaine" entreprise que les jeunes de notre pays veulent vraiment garder. Ils seront vraiment très heureux», s'est félicité le président Trump sur son réseau Truth Social.

«Je vais parler avec le président Xi vendredi» Trump

«Nous avons un cadre pour un accord TikTok. Les deux dirigeants, le président Trump et le président chinois Xi, se parleront vendredi pour finaliser l'accord», a confirmé quelques instants plus tard le secrétaire au Trésor des Etats-Unis Scott Bessent, en début d'après-midi à Madrid, où des délégations des deux pays avaient entamé des discussions commerciales dimanche.

Selon ce dernier, l'accord entre Chine et Etats-Unis prévoit que la plateforme ait un propriétaire américain, mais il n'a pas donné davantage de détails commerciaux sur un accord entre «deux entités privées».

«Le cadre vise à transférer la propriété sous contrôle des États-Unis. Mais encore une fois, je ne vais pas anticiper l'appel des dirigeants prévu vendredi.»

Le réseau social TikTok est au coeur d'un différend entre les deux pays depuis des mois. Washington demandait à ce que TikTok soit vendu d'ici le 17 septembre à un propriétaire non chinois, sous peine d'être interdit aux Etats-Unis.

En vertu d'une loi votée au Congrès en 2024, TikTok est en principe sous le coup d'une interdiction aux Etats-Unis, sauf si sa maison mère, le groupe chinois ByteDance, en abandonne le contrôle. La date limite pour que l'application populaire trouve un acheteur non chinois ou soit interdite aux Etats-Unis est fixée au 17 septembre, après une troisième prolongation de cette échéance par le président Trump.

Ce texte visait à empêcher que les autorités chinoises ne puissent mettre la main sur des données personnelles d'utilisateurs de TikTok aux Etats-Unis ou ne soient en mesure d'influencer l'opinion américaine via le puissant algorithme du réseau social, même si aucun élément n'a jamais été produit pour justifier ces craintes.

Nouvelles négociations en vue

La cession nécessite le feu vert de la société ByteDance mais aussi des autorités chinoises, qui n'ont, ni l'une, ni les autres, validé jusqu'à présent l'idée même d'une vente. Entamées dimanche, les négociations entre la Chine et les Etats-Unis se tenaient à Madrid, au siège du ministère espagnol des Affaires étrangères, après un cycle de discussions menées à Genève, Stockholm et Londres.

Les délégations étaient dirigées, d'une part, par Scott Bessent et, d'autre part, par le vice-Premier ministre chinois He Lifeng, qui ne s'est pas exprimé à l'issue des discussions lundi. «Nous avons eu de très bonnes discussions», a estimé Scott Bessent à l'issue de la deuxième journée des pourparlers, précisant que ces échanges s'étaient concentrés sur TikTok.

«Nous tiendrons de nouvelles négociations commerciales dans environ un mois à un autre endroit, mais nous avons parlé de nombreuses choses que nous pourrions faire à l'avenir.»

Signe que les tensions ne sont pas apaisées entre les deux géants, Pékin a accusé lundi le géant américain des puces électroniques Nvidia d'avoir violé ses lois antimonopole et annoncé une «enquête approfondie», sans préciser de quelles violations il s'agissait.

Cette annonce survient en outre après le lancement par la Chine au cours du week-end d'enquêtes dans le secteur des semi-conducteurs aux États-Unis. Les tensions commerciales entre Pékin et Washington ont connu des hauts et des bas en 2025, les deux pays se lançant dans l'augmentation répétée de leurs tarifs douaniers respectifs.

Au cours de l'année, ces tarifs entre les États-Unis et la Chine ont atteint des niveaux trois fois supérieurs à la normale des deux côtés, perturbant les chaînes d'approvisionnement. Depuis, Washington et Pékin ont conclu un accord visant à désamorcer les tensions, abaissant temporairement les droits de douane à 30% pour les États-Unis et à 10% pour la Chine.

En août, les deux pays ont décidé de reporter de 90 jours l'entrée en vigueur de nouvelles hausses de leurs droits de douane respectifs, prolongeant ainsi la trêve commerciale jusqu'au 10 novembre. (sda/awp/ats/afp)