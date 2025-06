Khaby Lame, la plus grosse star de TikTok, a été arrêté aux Etats-Unis

Cette ministre française dit «Bon vent» à Pornhub et Youporn

Pas rancunière, la star des réseaux sociaux a déjà posté une promotion pour... une marque américaine. Dans un post publié samedi, Khaby Lame se met en scène avec la mascotte de Kellog's , et évite pour l'instant toute référence à cet incident sur ses réseaux sociaux. (joe)

Cela s'est passé vendredi dernier à l'aéroport de Las Vegas. En cause, une «violation des lois sur l'immigration» supposée, rapporte le quotidien français. Dans les faits, le tiktokeur était entré aux Etats-Unis le 30 avril dernier. Il n'était donc pas censé avoir dépassé les 90 jours autorisés pour séjourner aux Etats-Unis sans visa.

L'ambiance anti-immigration a fait une nouvelle victime aux Etats-Unis. Cette fois, il s'agit du tiktokeur le plus suivi au monde, Khaby Lame. Comme le rapporte Le Parisien, qui cite l'agence AFP, le Sénégalo-Italien aux 162 millions de followers a été interpelé par la police américaine de l'immigration, l'ICE.

