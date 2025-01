TikTok prépare son arrêt aux Etats-Unis dimanche

On saura plus tôt que prévu si la fusée de Jeff Bezos va fonctionner

Dans un message interne envoyé aux équipes de TikTok et publié par le site The Verge, la direction a indiqué qu'elle «se préparait à plusieurs scénarios».

TikTok et ByteDance ont toujours réfuté avoir accordé l'accès aux données du réseau social au gouvernement chinois et assuré n'avoir jamais reçu de demande en ce sens.

A compter de dimanche, les utilisateurs ayant déjà téléchargé l'application ne pourront plus l'ouvrir et seront dirigés automatiquement vers un message relatif aux nouvelles dispositions législatives, selon The Information.

TikTok prépare l'arrêt de sa plateforme dimanche aux Etats-Unis. Cela va plus loin que les exigences de la loi votée au Congrès américain, qui ne devait qu'empêcher son téléchargement dans le pays, rapporte mercredi le site The Information. Sollicité par l'AFP, le réseau social n'a pas donné suite.​

Deux sulfureuses propalestiniennes attendues en Suisse romande

Les Françaises Houria Bouteldja et Rima Hassan, la papesse des décoloniaux et la députée européenne LFI, toutes deux hostiles à Israël, participeront à des débats à Genève, Fribourg et Lausanne en janvier et février. Retour sur leurs propos controversés.

«On ne peut pas être Israélien innocemment», écrivait Houria Bouteldja dans un billet de blog publié sur Mediapart. C’était en décembre 2020. Son propos s’inscrivait dans une déferlante de haine dirigée contre Miss Provence, April Benayoun, qui participait au concours Miss France et qui avait indiqué dans sa présentation à la télévision être de père israélien. L’article d’Houria Bouteldja avait été dépublié tant il pouvait donner le sentiment de justifier les attaques antisémites visant la concurrente provençale.