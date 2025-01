Voici les points à savoir sur la saga du rachat de TikTok.

Les enseignants américains sont au bord du burnout à cause de... TikTok

L'extinction potentielle de la version américaine du réseau social apparaîtrait comme une bénédiction pour ses rivaux, en premier lieu YouTube (Shorts) et Instagram (Reels), qui ont décliné, ces dernières années, le format des vidéos courtes ayant fait le succès planétaire de TikTok.

Si tous les serveurs sur lesquels tourne TikTok US sont désormais logés aux Etats-Unis, la question de la faisabilité technique d'une scission fait débat, une telle opération n'ayant pas de précédent connu.

L'ancien patron de l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard, Bobby Kotick, reste aussi intéressé, selon le site The Information.

D'autres candidats sont sur les rangs, notamment l'homme d'affaires Frank McCourt. Il a fédéré des investisseurs autour de son concept Project Liberty, qui veut faire de TikTok une plateforme axée sur la sécurité de ses usagers. Celui qui est aussi propriétaire du club de football français de l'Olympique de Marseille estime à 20 milliards de dollars la valeur de TikTok US.

Jusqu'ici, ByteDance s'était opposé à l'idée de céder son joyau mais, selon l'agence Bloomberg, le gouvernement chinois serait ouvert à un rachat par Elon Musk, déjà actionnaire majoritaire d'un autre réseau social, X (ex-Twitter), et allié de Donald Trump.

Pour autant, l'application de la loi sera laissée à la discrétion du nouveau gouvernement Trump et, plus particulièrement, à la future ministre de la Justice, Pam Bondi.

Dans une note interne, citée par le média spécialisé The Verge, l'entreprise a informé ses employés que ses bureaux resteraient «ouverts, même si la situation n'est toujours pas résolue d'ici le 19 janvier» , date limite pour céder l'application à un autre propriétaire.

Le réseau social étant toujours accessible ailleurs qu'aux Etats-Unis, les internautes américains qui le souhaitent pourraient utiliser un VPN, logiciel qui permet de tromper sites et boutiques d'applications sur sa localisation géographique.

Elon Musk pourrait étendre son emprise et racheter Tik Tok

TikTok ne serait alors plus téléchargeable. Les utilisateurs déjà équipés de l'appli la conserveraient mais ne pourraient plus effectuer de mise à jour ce qui, à terme, la rendrait difficile, voire impossible à utiliser.

A l'audience qui s'est déroulée vendredi, plusieurs magistrats de la plus haute juridiction américaine ont semblé sensibles aux arguments liés à la sécurité nationale soulevés par le Congrès, qui redoute l'exploitation par le gouvernement chinois des données des utilisateurs américains de TikTok.

Une partie du sort de la plateforme chinoise repose sur la Cour suprême, saisie en urgence par le groupe pour bloquer l'application de la loi votée en avril au Congrès et qui ne lui laisse, en l'état, d'autre issue qu'une vente.

Le rachat de TikTok US arrive à sa date d'échéance. De nombreux candidats ont avancé leurs pions.

Le rachat de TikTok US arrive à sa date d'échéance. De nombreux candidats ont avancé leurs pions. Image: Shutterstock

