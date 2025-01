Voici l'appli chinoise sur laquelle les Américains se réfugient

On saura plus tôt que prévu si la fusée de Jeff Bezos va fonctionner

Bien plus que Douyin (la version de TikTok destinée au marché chinois) et Weibo (le site de microblog similaire à X), Xiaohongshu fait la part belle aux contenus liés au lifestyle (blogs de voyage, mode, vêtements, alimentation, décoration, blagues, traditions, beauté...)

Lors d'une interview, Charlwin Mao présentait son passage dans l'entreprise américaine de conseil en stratégie et gestion Bain & Company ainsi qu'à l'école de commerce de l'université Stanford comme «deux étapes majeures» de sa vie. Or, les «deux couleurs principales» de ces établissements sont le rouge, «donc on a décidé d'appeler l'application "Petit livre rouge"», expliquait-il alors.

Et cela, malgré le fait qu'elle soit pensée principalement pour le marché chinois. Sur la plateforme, #tiktokrefugee (réfugié de TikTok) avait ainsi accumulé plus de 290 millions de vues mercredi.

L'investiture de Trump va réserver quelques surprises

Un imam, l'US Navy ou encore un groupe de pop iconique: on en sait plus sur la journée d'inauguration du 47e président des Etats-Unis, la semaine prochaine à Washington.

A seulement quelques petits jours de voir Donald Trump rempiler pour un second mandat présidentiel, on en sait plus sur le programme de son investiture. Le calendrier, dévoilé en partie ce lundi par l'Associated Press, s'étale sur quatre jours et comprend diverses fêtes officielles, rassemblements, bals, feu d’artifice et autres événements VIP sur le parcours de golf du futur président à l’extérieur de Washington. Mais c'est lors de la journée de 20 janvier que tout devrait se jouer.