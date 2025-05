L'Inde a frappé des sites «terroristes» au Pakistan avec des missiles

Des avions militaires indiens (illustration). Keystone

L'Inde a frappé le Pakistan avec des missiles

New Dehli a déclaré avoir frappé des «infrastructures terroristes» au Pakistan. Islamabad a promis une riposte.

Plus de «International»

Les tensions entre l'Inde et le Pakistan, ravivées depuis une attaque terroriste commise le 22 avril, montent d'un cran. L'Inde a effectué des frappes de missiles contre neuf sites abritant «des infrastructures terroristes» situés sur le territoire pakistanais, a annoncé New Delhi mercredi.

Dans une courte déclaration, le gouvernement indien a affirmé:

«Il y a peu, les forces armées indiennes ont lancé l'opération Sindoor en frappant des infrastructures terroristes au Pakistan, d'où les attaques terroristes contre l'Inde ont été organisées et dirigées.» Le gouvernement indien

Les autorités indiennes n'ont livré aucun détail immédiat sur les résultats de ces frappes de missiles, qui auraient ciblé neuf sites. New Dehli a ajouté avoir fait preuve d'une «retenue considérable».

«Notre action est ciblée, mesurée et vise à éviter toute escalade. Aucune installation militaire pakistanaise n'a été visée» Le gouvernement indien

«Riposte»

Selon l'armée pakistanaise, les «frappes aériennes» indiennes ont touché «trois régions» du pays. Islamabad a cité deux villes du Cachemire pakistanais ainsi qu'une troisième dans le Pendjab, frontalier de l'Inde.

Des correspondants de l'AFP au Cachemire pakistanais et dans le Pendjab ont entendu plusieurs fortes explosions.

«Nous riposterons au moment que nous choisirons», a ajouté le porte-parole de l'armée, le lieutenant-général Ahmed Chaudhry. Selon New Dehli, le Pakistan a effectué des tirs d'artillerie sur le territoire indien.

«Le Pakistan a une nouvelle fois violé l'accord de cessez-le-feu en effectuant des tirs d'artillerie dans les secteurs de Bhimber Gali et Poonch-Rajauri» au Cachemire indien, a indiqué l'armée sur son compte X, précisant qu'elle avait «riposté de manière appropriée et calibrée».

L'Inde et le Pakistan sont sur le pied de guerre depuis l'attentat qui a fait 26 morts le 22 avril dans la ville touristique de Pahalgam, dans le Cachemire indien. Même si l'attaque n'a pas été revendiquée, New Delhi a mis en cause la responsabilité d'Islamabad, qui l'a catégoriquement démentie. (afp)