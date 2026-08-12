L’éclipse déclenche une opération de sécurité sans précédent en Espagne

Si les passionnés comme Antonio Galeote à Ponferrada (en médaillon) se réjouissent de l'éclipse solaire, les autorités de Majorque ont quant à elles pris des mesures exceptionnelles pour encadrer l'afflux de touristes. Image: montage watson

L'éclipse solaire sera totale en Espagne, attirant énormément de touristes à Ponferrada et Majorque. Les autorités locales ont dû mettre en place des mesures de sécurité exceptionnelles.

Manuel Meyer, Ponferrada et Ralph Schulze, Madrid / ch media

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Antonio Galeote trépigne déjà d’impatience. Sur la vaste esplanade située à l’intérieur du château des Templiers datant du XIIe siècle, il montre où seront installés les télescopes, les caméras et les écrans géants.



Même la Nasa a choisi la forteresse de Ponferrada, dans le nord de l’Espagne, comme l’un de ses sites de diffusion en direct de l’éclipse totale de Soleil.

Un phénomène rarissime

Mercredi à 20 heures 28 très exactement, la Lune s’interposera entre la Terre et le Soleil et le masquera entièrement. Tous les hôtels de la petite ville affichent complet depuis des mois, bien que les prix aient presque été multipliés par six. Des dizaines de milliers de touristes sont attendus. Plus de 20 000 personnes sont prévues rien qu’aux abords du château des Templiers. Antonio Galeote raconte:

«Les gens viennent de toute l’Espagne, mais aussi de Pologne, de France, d’Uruguay, d’Italie, de Turquie, des Etats-Unis et d’Australie pour observer l’éclipse solaire ici»

Cet afflux massif dans une région habituellement oubliée, entre la Galice et la Castille-et-León, ne le surprend guère. L’astrotourisme est en effet de plus en plus à la mode et il est extrêmement rare de pouvoir assister à une éclipse totale de Soleil. Le président de l’association régionale d’astronomie El Bierzo précise:

«En Suisse, par exemple, cela ne se reproduira pas avant le 3 septembre 2081»

En Espagne, ce phénomène naturel exceptionnel sera visible le long d’une bande d’environ 300 kilomètres de large, qui s’étend du nord-ouest de la Galice jusqu’à Valence en traversant le nord et le centre du pays, avant que le Soleil ne se couche dans la Méditerranée au large de Majorque.

Antonio Galeote suivra l'éclipse solaire avec intérêt depuis la forteresse de Ponferrada. Image: Manuel Meyer

Une «opération sans précédent» à Majorque

Sur cette île touristique très prisée, les autorités se préparent déjà à une situation exceptionnelle. Des routes seront fermées, des policiers et des militaires installeront des postes de contrôle aux accès de la Serra de Tramuntana, une chaîne de montagnes dans l’ouest de l’île, des hélicoptères se tiendront prêts et les services de secours seront placés en état d’alerte.

Des postes de contrôle seront installés aux plus beaux points de vue de Majorque et des parkings seront fermés. Toutes ces mesures visent à empêcher de dangereux rassemblements le soir de l’éclipse. L’éclipse totale promet d’offrir son spectacle le plus saisissant aux endroits où le Soleil disparaîtra entièrement derrière la Lune juste avant de se coucher. Ce qui est une opportunité de rêve pour les astronomes est cependant aussi un problème de sécurité pour les autorités de Majorque.

Le réseau routier de Majorque n'est pas forcément adapté à un tel afflux simultané de véhicules. Image: imago

Les autorités parlent déjà d’une «opération sans précédent». Des milliers de policiers seront mobilisés, sur les routes, le long du littoral et jusque dans les airs. L’armée a même été appelée en renfort. Des soldats du régiment d’infanterie stationné à Majorque doivent patrouiller à pied et à bord de véhicules dans la Serra de Tramuntana.

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Majorque atteint traditionnellement son pic de fréquentation touristique à la mi-août. Environ 1,5 million de voyageurs et d’habitants se trouvent alors simultanément sur l’île, ce qui signifie que si des dizaines de milliers de personnes prennent la route au même moment en direction de la côte ouest, plusieurs goulets d’étranglement suffiront à paralyser le réseau routier.

Ce n’est pas le seul motif d’inquiétude pour les services d’intervention. Le risque d’incendie de forêt est maximal à Majorque. Il n’a presque pas plu depuis des semaines et la végétation est desséchée. Un moteur en surchauffe ou une cigarette jetée négligemment pourraient suffire à déclencher un incendie dévastateur. Et cela pourrait se produire à l’endroit où il y aura le plus grand nombre de gens mercredi soir.

En profiter pour éclipser l'exode rural

A Ponferrada, dans le nord de l’Espagne, on redoute également un possible chaos sur les routes. Le phénomène naturel y est, cependant, surtout perçu comme une chance. Ana Pilar Rodríguez, directrice du «Centre pour le développement rural» de la région, souligne:

«L'éclipse ne durera qu’une minute et 26 secondes, mais ce sera, espérons-le, une formidable occasion d’attirer l’attention sur notre région. Nous avons un besoin urgent de personnes qui vivent ici»

Depuis des années, son organisation lutte contre l’aggravation de l’exode rural. Pour inciter les citadins à s’installer dans les campagnes, elle les accompagne dans leur recherche d’un logement et d’un emploi, et les aide à s’intégrer. Parallèlement, en collaboration avec les municipalités d'une région économiquement fragile, elle tente surtout de dissuader les jeunes de partir vivre en ville.

Ici aussi, les préparatifs des communes battent leur plein. Beaucoup ont fait venir des ambulances pour mercredi. Quant à l’organisation nationale espagnole des aveugles Once, elle a distribué plus de deux millions de lunettes de protection. Cela coûte moins cher à l’Etat que de soigner les éventuelles lésions oculaires des personnes qui observeraient imprudemment l’éclipse solaire. (trad. btr)