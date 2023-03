Enfants transgenres: Ron DeSantis et la Floride critiqués par Biden

Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, est un sérieux prétendant à l'investiture républicaine pour les élections de 2024. Image: sda

L'ordre des médecins de Floride a décidé d'interdire l'accès des mineurs transgenres aux traitements bloquant la puberté, à la prise d'hormones et aux opérations chirurgicales.

Joe Biden a jugé «honteuse» et «cruelle» lundi la politique menée par la Floride, dont le gouverneur Ron DeSantis est un représentant de la droite radicale, concernant les enfants transgenres.

«Ma mère dirait que ce qui se passe en Floride n'est pas loin d'être honteux. Ce qu'ils font est juste terrible» Joe Biden

«Ce n'est pas comme si un enfant se réveillait un jour et disait 'Vous savez quoi, j'ai décidé de devenir un homme ou une femme'», a encore déclaré Joe Biden:

«Ce sont des êtres humains. Ils ont des sentiments. Ils ont des émotions (...) cela me semble cruel»

Par ailleurs, l'actuel président américain, âgé de 80 ans, donne de plus en plus de signes de vouloir se représenter en 2024.

Ron DeSantis, présenté comme un possible prétendant à l'investiture républicaine, défend des positions très conservatrices en matière de moeurs notamment.

Le gouverneur est pour sa part le promoteur d'une loi vivement critiquée et surnommée «Don't say gay» («Ne parlez pas des gays»), qui contraint fortement voire empêche l'enseignement à l'école de sujets liés à l'orientation sexuelle et au genre. (ats/jch)