On en sait plus sur la mort de l'Américaine tuée par un policier ICE

On en sait plus sur la mort de l'Américaine Renee Good, abattue dans sa voiture par un policier de l'immigration (ICE). Voici ce que révèle un rapport des pompiers intervenus, consulté par les médias américains.

La mère de famille américaine de 37 ans tuée la semaine dernière à Minneapolis par un policier de l'immigration (ICE) présentait quatre blessures par arme à feu quand les services de secours sont arrivés. C'est ce qu'affirme un rapport des pompiers cité par plusieurs médias américains.

Selon ce rapport, obtenu par le Minnesota Star Tribune, Renee Good a été retrouvée avec deux blessures à la poitrine, une au bras et une autre à la tête.

«Du sang sur le visage et le torse»

Les ambulanciers ont trouvé Renee Good inconsciente dans sa voiture, du sang sur le visage et le torse. Elle ne respirait pas et son pouls était «incohérent» et «irrégulier», selon le rapport cité par le quotidien local.

Elle présentait deux blessures par balle à la poitrine droite, une à l'avant-bras gauche et une «sur le côté gauche de la tête», détaille le rapport. Du sang s'écoulait de son oreille gauche, ses pupilles étaient dilatées, précise encore le rapport.

Les pompiers ont tenté en vain de réanimer la victime sur place puis dans l'ambulance la transportant à l'hôpital où son décès a été constaté.

«Il y a 15 policiers de l'ICE»

Selon les transcriptions de la communication des services de secours, dont des extraits ont été publiés par plusieurs médias, un appelant au 911 (les services d'urgence) dit aux opérateurs: «il y a 15 policiers de l'ICE (la police de l'immigration). Ils lui ont tiré dessus parce qu'elle ne voulait pas ouvrir la porte de sa voiture».

«Envoyez une ambulance s'il vous plaît, une ambulance s'il vous plaît» Un témoin de la scène lors d'un appel au 911

L'administration Trump soutient que le policier qui a tiré était en état de légitime défense. Jusqu'à présent, le policier mis en cause n'a fait l'objet d'aucune poursuite ni suspension.

