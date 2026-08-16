Un accident de car fait douze morts et dix blessés en Hongrie

L'accident de car s'est produit le long d'une autoroute en Hongrie. Image: EPA MTI

Un accident de car a fait douze morts et au moins dix blessés en Hongrie dans la nuit de samedi à dimanche. Immatriculé en Pologne, le véhicule était parti de Serbie.

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Un accident sur une autoroute en Hongrie impliquant un car immatriculé en Pologne a fait douze morts et au moins dix blessés graves dans la nuit de samedi à dimanche. Il s'agit de la pire catastrophe de ce type depuis plus de 20 ans dans le pays.

L'accident est survenu vers une heure du matin sur l'autoroute M3, alors qu'il circulait vers Mezokeresztes, à environ 140 kilomètres à l'est de Budapest, a précisé dans un communiqué la police du comté de Borsod-Abaúj-Zemplén.

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Le car, qui circulait de Serbie vers la Pologne et transportait 57 passagers et deux conducteurs, «a quitté la chaussée, a fini sa course dans un fossé et s'est immobilisé sur le flanc», a annoncé l'Office national chargé de la gestion des catastrophes dans une vidéo publiée sur Facebook. Onze personnes sont mortes sur place, tandis qu'un autre passager est décédé après avoir été transporté à l'hôpital, selon l'Office national chargé de la gestion des catastrophes.

Passagers coincés sous le car

Les secouristes ont pris en charge une personne entre la vie et la mort, neuf autres gravement blessées et 37 autres légèrement blessées, selon un communiqué du service national des ambulances de Hongrie, qui a dépêché 14 ambulances sur les lieux. Les victimes ont été transférées vers des hôpitaux d'Eger, de Debrecen, de Nyíregyháza et de Miskolc.

Selon l'Office hongrois de la gestion des catastrophes, les premières unités de pompiers arrivées sur place ont commencé à secourir les passagers par les vitres du car, plusieurs personnes étant coincées sous le véhicule.

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Dans une vidéo publiée par l'Office, des dizaines de pompiers entourent la carcasse disloquée du car rouge et sanglent le véhicule afin de le soulever à l'aide de deux grues dépêchées sur les lieux. Sur des photographies de l'agence de presse hongroise MTI, on aperçoit le bus de 24 tonnes suspendu dans les airs au petit matin, entouré de plusieurs véhicules de secours.

La Pologne envoie un avion sanitaire

La Pologne va envoyer un avion sanitaire avec des représentants du ministère des Affaires étrangères et du personnel médical. L'ambassade de Pologne s'occupe de la prise en charge des victimes, avec un car de remplacement dépêché depuis la Pologne, a par ailleurs indiqué la ministre hongroise des Affaires étrangères Anita Orban.

Il s'agit du plus grave accident de car survenu dans le pays depuis la catastrophe de Siófok en 2003, lorsqu'un train avait percuté un car transportant des touristes allemands à un passage à niveau, faisant 33 morts. (btr/ats)