Skoda et les voitures électriques chinoises cartonnent en Suisse

Skoda Elroq RS
Les voitures électriques de Skoda se vendent particulièrement bien.Image: Skoda

Cette marque de voiture électrique écrase VW et Tesla en Suisse

En ce début d’année, Skoda réalise un départ fulgurant et les constructeurs chinois gagnent massivement en popularité. Mais dans l’ensemble, les voitures électriques restent à la traîne en Suisse, tandis que d’autres pays prennent de l’avance.
13.03.2026, 12:0013.03.2026, 12:00

En février 2026, 3129 nouvelles voitures électriques ont été mises en circulation sur les routes suisses. C’est certes un peu plus que durant le mois de janvier, traditionnellement faible en termes de ventes, mais presque 10% de moins qu’en février de l’année précédente. Des marques comme Tesla, Audi, BMW, VW, Volvo, Renault ou Hyundai ont vendu nettement moins de voitures électriques. Dans le même temps, les voitures hybrides rechargeables, partiellement électriques, ont progressé d’un quart par rapport au même mois de l’an dernier.

Comme en janvier, Skoda a de nouveau été la marque de voitures électriques la plus populaire en février. Alors que le marché des voitures électriques traversait un mois difficile, les modèles électriques de Skoda ont progressé de près de 70%.

Skoda cartonne et Leapmotor arrive

L’ascension électrique de Skoda se poursuit. La marque tchèque, filiale de Volkswagen, a presque rattrapé Tesla en 2025 et se situe nettement devant le groupe d’Elon Musk après les deux premiers mois de la nouvelle année. Chez Tesla, la situation reste compliquée: après une année 2025 déjà faible, le constructeur a entamé la nouvelle année avec des ventes encore en recul.

Mais Skoda dépasse également Volkswagen. Cela s’explique en partie par le fait que plusieurs modèles électriques populaires de VW doivent apparaître cette année dans une nouvelle version, ce qui pousse probablement certains acheteurs potentiels à attendre. De plus, les petites voitures électriques moins chères de VW, comme l’ID. Polo, ne seront livrées aux clients qu’à partir de l’automne.

La plupart des Suisses «paient probablement trop cher» leur assurance auto

Et un autre élément attire l’attention: dans le top 10 de l’année en cours apparaît pour la première fois le constructeur automobile chinois Leapmotor, qui parvient plus rapidement que ses concurrents chinois à s’imposer sur le marché suisse.

Leapmotor vend déjà chez nous davantage de voitures électriques que Mercedes-Benz, Toyota, Ford, Peugeot, Opel ou Nissan.

Leapmotor propose la B10 électrique à partir de 29 900 francs.
Leapmotor propose la B10 électrique à partir de 29 900 francs.Image: Shutterstock

Nouveau doublé pour Skoda, les constructeurs japonais à la traîne

Au niveau des modèles, deux SUV électriques de Skoda ont de nouveau dominé les ventes en février, tandis que la troisième place est revenue à la Tesla Model Y

Ces voitures de légende ont déjà 50 ans (et toujours de la gueule)

Une voiture électrique de Subaru et une de Toyota figurent chacune dans le top 20. Mais de manière générale, les constructeurs japonais comme Honda, Nissan, Mazda et Suzuki continuent de manifester un intérêt modéré pour les voitures électriques. Ils n’y sont d’ailleurs pas contraints pour l’instant, leurs modèles hybrides restant très demandés.

La Tesla Model 3 a poursuivi sa tendance à la baisse et ne s’est classée qu’à la 20e place en février. D’autres modèles présentés comme prometteurs se sont vendus encore plus difficilement, comme le break électrique VW ID.7, la Renault 4 ou la Puma électrique de Ford. Même la nouvelle citadine électrique Micra de Nissan ne s’arrache pas vraiment chez les concessionnaires.

Reste à voir si et comment la hausse des prix de l’essence, liée à la guerre en Iran, influencera les ventes de voitures électriques.

Rang 1 en février: Skoda Enyaq

Skoda Enyaq 2025
Image: skoda

Rang 2: Skoda Elroq

Skoda Elroq
Image: Skoda

Rang 3: Tesla Model Y

epa12238895 A Tesla Model Y car on display inside a newly inaugurated Tesla car showroom in Mumbai, India, 15 July 2025. The US car manufacturing company Tesla has opened its first showroom in the cou ...
Image: keystone

Rang 4: Audi Q4

This photo provided by Audi shows the 2025 Q4 E-tron. The Q4 E-tron is an easy EV to drive and live with. It also features a great-looking interior equipped with numerous Audi&#039;s latest technology ...
Image: keystone

Rang 5: BMW iX1

Image
Image: bmw

Rang 6: VW ID.3

Image
Image: watson

Rang 7: Volvo EX30

Image
Image: volvo

Rang 8: Renault 5

Elektroauto Renault 5: Das E-Auto kostet in der Schweiz 25&amp;#039;000 Franken.
Image: watson

Rang 9: Cupra Tavascan

Cupra Tavascan
Image: Cupra

Rang 10: Porsche Macan

Porsche Macan 4 Electric
Image: Porsche

Moins de voitures, moins de voitures électriques

Au cours des deux premiers mois de l’année, le marché automobile suisse s’est de nouveau contracté de 4,1%. Les modèles classiques à moteur thermique ont notamment continué de perdre en importance. La plus grande part des nouvelles immatriculations revient aux hybrides complets et aux mild-hybrides. Les ventes de cette catégorie de motorisation sont restées stables, seules les hybrides rechargeables — qui peuvent être rechargées sur une prise comme les voitures électriques — ont progressé. Les voitures entièrement électriques, en revanche, stagnent en Suisse depuis 2023 autour d’une part de marché d’environ 20%.

A titre de comparaison: au Danemark, la part des voitures électriques dans les nouvelles immatriculations est passée de 20% en 2022 à 82% début 2026. Parmi les particuliers, 94,4% des Danois ont même opté pour une voiture entièrement électrique en février. Seule la Norvège fait encore mieux. Dans l’extrême nord de l’Europe, les voitures électriques ont atteint une part de 98 % des nouvelles immatriculations en février. (oli / trad. hun)

