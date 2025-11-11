Ekrem Imamoglu en mars 2019 à Istanbul. Keystone

Le principal opposant d'Erdogan risque plus de 2000 ans de prison

Arrêté en mars pour corruption, Ekrem Imamoglu, maire d'Istanbul, pourrait passer jusqu'à 2430 ans derrière les barreaux. Il nie toutes les charges pesant contre lui.

Fulya OZERKAN, Istanbul / afp

Le maire d'Istanbul, Ekrem Imamoglu, principal rival du président turc Recep Tayyip Erdogan et emprisonné depuis mars, est poursuivi officiellement pour 142 infractions, selon l'acte d'accusation publié mardi par le parquet de la ville.

Selon l'agence officielle turque Anadolu, Ekrem Imamoglu, 54 ans, arrêté en mars pour «corruption» et considéré par la justice comme étant à la tête d'une organisation criminelle, risque jusqu'à 2430 ans de prison.

Entraver la candidature

Le maire de la plus grande ville turque, candidat du principal parti de l'opposition à la prochaine élection présidentielle, est notamment poursuivi pour fraude, blanchiment et trucage d'appels d'offres, selon l'acte d'accusation de plus de 3700 pages. Ekrem Imamoglu, figure du Parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate), première force d'opposition, nie toutes les charges pesant contre lui.

«Ce qui s'est passé aujourd'hui est un cas flagrant d'ingérence judiciaire dans la politique», a réagi sur X Özgür Özel, le patron du CHP, affirmant que la justice turque cherche à «entraver la candidature d'Ekrem Imamoglu à la présidence». «Cette affaire n'a rien de juridique ; elle est purement politique», a-t-il ajouté, accusant les magistrats d'être des «putschistes».

Au total, 402 suspects sont visés par l'acte d'accusation dans lequel figure dès la quatrième page un schéma montrant Ekrem Imamoglu à la tête d'un réseau qualifié de «pieuvre». Parmi ces plus de 400 suspects figurent de proches collaborateurs du maire d'Istanbul, arrêtés en même temps que lui le 19 mars et accusés d'avoir participé à la même «organisation à but lucratif».

Le procureur général d'Istanbul a affirmé mardi que ce réseau a causé un préjudice de 160 milliards de livres turques (3,3 milliards d'euros) et 24 millions de dollars (20,7 millions d'euros) à l'Etat turc sur une décennie.

«Fonds pour la présidentielle»

Selon le parquet, le maire d'Istanbul avait créé cette organisation «dans le but de prendre le contrôle du CHP» et de «générer des fonds pour sa candidature à la présidentielle». Plusieurs maires CHP d'arrondissements d'Istanbul et le président du conseil d'administration de la municipalité d'Istanbul sont également inculpés de diverses infractions, dont trucage d'appels d'offre, blanchiment d'argent, tentative d'abus de pouvoir et pots-de-vin.

Le principal avocat d'Ekrem Imamoglu, Mehmet Pehlivan, est notamment accusé de «tentatives d'abus de pouvoir» au cours de «la collecte des preuves en faveur» de son client. L'acte d'accusation a été transmis mardi à un tribunal d'Istanbul qui, s'il l'approuve, fixera une date d'ouverture du procès d'Ekrem Imamoglu et de ses co-accusés.

Le procureur d'Istanbul, Akin Gürlek, a souligné mardi devant des journalistes qu'Ekrem Imamoglu, «en tant que dirigeant d'une organisation, est également tenu responsable des crimes commis par d'autres».

2000 arrestations

Il a précisé qu'il comparaitrait devant le tribunal installé au sein de la vaste prison de Marmara, à Silivri, dans l'ouest d'Istanbul, où l'édile est incarcéré à l'isolement. L'arrestation d'Ekrem Imamoglu, qualifiée de coup d'Etat par le CHP, avait déclenché une vague de contestation en Turquie inédite depuis 2013. Mais les manifestations quotidiennes avaient fini par cesser, après près de 2000 arrestations.

Dans le cadre de ces mêmes investigations, le parquet d'Istanbul a indiqué mardi vouloir poursuivre le CHP pour «violation de la Constitution», affirmant que des listes électorales ont été illégalement transmises par des membres du réseau supposément dirigé par Ekrem Imamoglu.

Le maire emprisonné fait par ailleurs l'objet de plusieurs autres enquêtes et a vu son diplôme universitaire invalidé en mars, rendant de facto impossible sa candidature à une élection présidentielle. La dernière procédure en date, fin octobre, le vise pour «espionnage» dans le cadre de sa campagne de 2019. «Tous ces procès ne visent qu'à maintenir notre candidat en prison», a dénoncé le président du CHP Özgür Özel lors d'un énième comparution du maire en septembre.