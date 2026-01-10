neige soutenue
DE | FR
burger
International
Corée du Nord

La Corée du Nord affirme avoir abattu un drone sud-coréen

North Korea&#039;s Kaepoong village is seen from Ganghwa, South Korea, near the border with North Korea, Saturday, Jan. 10, 2026. (Im Sun-suk/Yonhap via AP) Koreas Tensions
La Corée du Nord visible depuis la frontière sud-coréenne.Keystone

La Corée du Nord affirme avoir abattu un drone sud-coréen

Pyongyang a averti que Séoul devrait payer le prix fort pour cette intrusion.
10.01.2026, 09:2510.01.2026, 09:25

La Corée du Nord a affirmé samedi avoir abattu un drone envoyé par la Corée du Sud au-dessus de son territoire au début janvier. Pyongyang a averti que Séoul «paiera le prix fort» pour cette intrusion.

Dans une déclaration relayée par l'agence officielle KCNA, un porte-parole de l'armée nord-coréenne a assuré que Pyongyang avait repéré une cible aérienne «se déplaçant vers le nord» près du comté sud-coréen de Ganghwa et l'avait abattue près de la ville nord-coréenne de Kaesong, située à proximité de la frontière.

Le comté de Ganghwa, au nord-ouest de Séoul, est séparé de la Corée du Nord par l'estuaire du fleuve Han large de moins de 2 km par endroits.

Pourquoi la Chine veut dissuader d'utiliser des préservatifs

Selon le porte-parole, «des équipements de surveillance» étaient installés sur le drone et l'analyse des débris a montré que l'engin avait pris des images de «cibles importantes» en Corée du Nord, dont les zones frontalières.

Ces images constituent une «preuve évidente» que le drone a «pénétré dans l'espace aérien de la République dans un but de surveillance et de reconnaissance de notre territoire», a-t-il ajouté.

KCNA a également accusé la Corée du Sud d'avoir envoyé un drone similaire en septembre au-dessus de Kaesong, affirmant que l'engin s'était écrasé après avoir été touché par un brouillage électronique.

La Corée du Sud «est l'ennemi le plus hostile à notre égard, dont la nature ne changera jamais et une cible que nous devons détruire si elle nous attaque», a déclaré le porte-parole. Séoul «devra, pour sûr, payer le prix fort pour son hystérie impardonnable», a-t-il menacé.

Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse

Le parquet sud-coréen enquête actuellement sur des vols présumés de drones au-dessus de Pyongyang à la fin 2024, soupçonnant une provocation illégale ordonnée par le président de l'époque, Yoon Suk-yeol, dans l'espoir de déclencher une riposte armée du Nord qui lui aurait servi de prétexte pour imposer la loi martiale au Sud.

Yoon Suk-yeol a été destitué en avril dernier et son successeur, Lee Jae-myung, s'est engagé à faire baisser les tensions avec la Corée du Nord. (ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Trump attaquera-t-il le Groenland? «Les gens sont nerveux»
Trump attaquera-t-il le Groenland? «Les gens sont nerveux»
de Niels Anner, Copenhague
L'IA va permettre des avancées scientifiques majeures en 2026
1
L'IA va permettre des avancées scientifiques majeures en 2026
On a remonté la filière opaque des mercenaires colombiens au Soudan
On a remonté la filière opaque des mercenaires colombiens au Soudan
de Valentin DIAZ, Bogotá
Ces entreprises ont parié sur le Bitcoin et ça se retourne contre elles
Ces entreprises ont parié sur le Bitcoin et ça se retourne contre elles
de Lucie LEQUIER, Londres, Royaume-Uni
Thèmes
Les images contenues dans le dossier Epstein
1 / 12
Les images contenues dans le dossier Epstein

Ghislaine Maxwell, Bill Clinton et Kevin Spacey.
source: sda
partager sur Facebookpartager sur X
Le fight le plus adorable de la Toile
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Pourquoi Poutine reste muet après la chute de son allié
Le Kremlin réagit de manière étonnamment réservée à la chute du dirigeant vénézuélien. Mais alors, pourquoi Vladimir Poutine laisse-t-il tomber un allié de longue date? Tour d'horizon.
Jusqu’au 3 janvier, date à laquelle le président vénézuélien Nicolas Maduro a été emmené menotté à New York par l’unité d’élite Delta Force, les relations entre Moscou et Caracas semblaient stables et cordiales.
L’article