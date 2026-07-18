en partie ensoleillé25°
DE | FR
burger
International
Turquie

La Turquie interpelle 119 suspects liés à l'Etat islamique

Le groupe Etat islamique aurait utilisé des armes chimiques (ONU).
Les suspects sont accusés d'être membre du groupe Etat islamique, de faire sa propagande sur les réseaux sociaux et de le financer.Keystone

La Turquie interpelle 119 suspects liés à l'Etat islamique

Les autorités turques ont interpellé 119 personnes soupçonnées d'entretenir des liens avec le groupe Etat islamique (EI) lors d'une vaste opération menée dans 30 provinces. Les suspects sont accusés d'appartenir à l'organisation, d'en faire la propagande et de contribuer à son financement.
18.07.2026, 14:2818.07.2026, 14:28

La police turque a interpellé 119 personnes soupçonnées d'entretenir des liens avec le groupe Etat islamique (EI). L'opération a été menée à travers le pays, a indiqué samedi le ministère turc des Affaires étrangères.

«119 suspects ont été interpellés dans une opération menée dans 30 provinces contre l'organisation terroriste Daech par notre gendarmerie» dans trente provinces, dont Istanbul (nord-ouest), Ankara (centre) et Adana (sud), a précisé le ministère.

La Turquie punit plus de 100 médecins pratiquant trop de césariennes

Les suspects sont accusés d'être membre du groupe Etat islamique, de faire sa propagande sur les réseaux sociaux et de le financer «par le biais des personnes en lien avec l'organisation terroriste et des soi-disant associations caritatives», a-t-il ajouté.

Un homme soupçonné d'être lié au groupe Etat islamique avait été tué fin juin dans un échange de tirs avec la police au sud d'Ankara, à deux semaines d'un sommet de l'Otan dans la capitale turque.

209 personnes soupçonnées de liens avec l'EI et avec des groupuscules d'extrême gauche avaient par la suite été arrêtées à Ankara, à la demande du procureur de la capitale. (tib/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Affaire Jubilar: des ossements retrouvés
Affaire Jubilar: des ossements retrouvés
Zelensky accusé d&#039;avoir pris une «décision scandaleuse»
Zelensky accusé d'avoir pris une «décision scandaleuse»
de Thomas Wanhoff
Comment le Mossad a sauvé un ex-président iranien avec une Peugeot
Comment le Mossad a sauvé un ex-président iranien avec une Peugeot
de Renzo Ruf
Attaque dans une école allemande: un «manifeste de haine» découvert
Attaque dans une école allemande: un «manifeste de haine» découvert
de Birgit Baumann, Berlin
Thèmes
Le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie en images
1 / 22
Le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie en images
partager sur Facebookpartager sur X
Intempéries: La Grèce et la Turquie prennent cher
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Zelensky a pris une décision dangereuse et absurde
Alors que la guerre semble enfin commencer à tourner en faveur de l'Ukraine, le jeune ministre de la Défense Mykhaïlo Fedorov est contraint de quitter ses fonctions. Une erreur.
Des milliers de personnes ont manifesté, jeudi, à Kiev, et dans d'autres grandes villes ukrainiennes contre le limogeage de Mykhaïlo Fedorov, le ministre de la Défense de 35 ans. Bien que ce spécialiste des technologies et de la numérisation n'ait occupé ce poste qu'environ six mois, il est considéré par la population comme le ministre de la Défense le plus compétent depuis le début de la guerre, et pour certains même comme le meilleur ministre du gouvernement. Le président Volodymyr Zelensky n'a donné aucune explication à cette décision.
L’article