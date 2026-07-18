Les suspects sont accusés d'être membre du groupe Etat islamique, de faire sa propagande sur les réseaux sociaux et de le financer. Keystone

La Turquie interpelle 119 suspects liés à l'Etat islamique

Les autorités turques ont interpellé 119 personnes soupçonnées d'entretenir des liens avec le groupe Etat islamique (EI) lors d'une vaste opération menée dans 30 provinces. Les suspects sont accusés d'appartenir à l'organisation, d'en faire la propagande et de contribuer à son financement.

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La police turque a interpellé 119 personnes soupçonnées d'entretenir des liens avec le groupe Etat islamique (EI). L'opération a été menée à travers le pays, a indiqué samedi le ministère turc des Affaires étrangères.

«119 suspects ont été interpellés dans une opération menée dans 30 provinces contre l'organisation terroriste Daech par notre gendarmerie» dans trente provinces, dont Istanbul (nord-ouest), Ankara (centre) et Adana (sud), a précisé le ministère.

Les suspects sont accusés d'être membre du groupe Etat islamique, de faire sa propagande sur les réseaux sociaux et de le financer «par le biais des personnes en lien avec l'organisation terroriste et des soi-disant associations caritatives», a-t-il ajouté.

Un homme soupçonné d'être lié au groupe Etat islamique avait été tué fin juin dans un échange de tirs avec la police au sud d'Ankara, à deux semaines d'un sommet de l'Otan dans la capitale turque.

209 personnes soupçonnées de liens avec l'EI et avec des groupuscules d'extrême gauche avaient par la suite été arrêtées à Ankara, à la demande du procureur de la capitale. (tib/ats)