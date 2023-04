Le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d'une cérémonie de bienvenue au palais présidentiel d'Ankara, Turquie, le 29 mars 2023. Image: EPA

Indigestion ou crise cardiaque? Erdogan disparaît en pleine campagne

Problèmes de santé en pleine campagne électorale: Recep Tayyip Erdogan n'a pas pu poursuivre une interview télévisée et a annulé des événements importants. Le président turc est-il gravement malade?

Susanne Güsten, Istanbul / ch media

En Europe, les Turcs de l'étranger peuvent voter depuis jeudi pour les élections du 14 mai. Ils doivent cependant se passer des encouragements Recep Tayyip Erdogan: le président de la République a annulé une intervention prévue ce soir-là sur les chaînes de télévision nationales retransmises à l'étranger, pour des raisons de santé.

Cela fait déjà deux jours que l'homme de 69 ans annule ses apparitions électorales en Anatolie. Son gouvernement dément les rumeurs selon lesquelles il aurait été victime d'une crise cardiaque, mais même si Erdogan n'a qu'une indigestion, comme on le dit officiellement, ses problèmes de santé révèlent une faiblesse politique. En effet, ce dernier avait prévu de passer à l'offensive cette semaine pour sortir d'une mauvaise passe dans les sondages. Mais pour l'instant, il n'en sera rien.

L'apparition télévisée qui a tout déclenché

Les problèmes d'Erdogan ont commencé mardi. Après une longue journée de campagne électorale, le président a voulu accorder une interview à une chaîne de télévision pro-gouvernementale dans la soirée. Le début de l'émission a d'abord été retardé, puis Erdogan s'est mis à s'ébrouer pendant la question d'un journaliste. La caméra est restée braquée sur l'interrogateur, qui a regardé le président avec inquiétude et a soufflé à ses collaborateurs d'interrompre la rencontre pour une pause publicitaire. «Oh malheur, oh malheur», pouvait-on entendre de la voix d'Erdogan avant que l'émission en direct ne s'arrête. Une vingtaine de minutes plus tard, lorsqu'Erdogan est réapparu à l'écran, il a demandé aux téléspectateurs de l'excuser: il avait une indigestion. L'émission s'est terminée peu après.

Erdogan a alors annulé ses rendez-vous de campagne pour mercredi. Il espère être de nouveau sur pied, jeudi, a écrit le président sur Twitter. Sauf qu'il a ensuite fait annuler deux apparitions dans le sud de la Turquie; le président souhaite participer par vidéo à l'inauguration de la première centrale nucléaire turque — qui devait être un point fort de sa campagne électorale.

Crise cardiaque? «Une information sans fondement»

Pour un homme de son âge, les problèmes de santé d'Erdogan ne sont pas inhabituels en période de stress électoral. Le fait qu'il soit amené à devoir se reposer pendant au moins deux jours, au lieu d'un seul comme annoncé, indique toutefois que sa maladie pourrait être plus grave qu'il ne le pensait initialement. Sur Twitter notamment, les rumeurs tournent autour d'une indigestion qui aurait conduit à une crise cardiaque, et le repos à une hospitalisation. Le responsable de la communication d'Erdogan, Fahrettin Altun, s'est vu contraint de démentir cette information, la qualifiant de désinformation sans fondement.

Mais le fait que le président se sente «très bien», comme le dit son adjoint Fuat Oktay, ne correspond pas non plus à cette pause forcée de plusieurs jours en pleine campagne électorale. Timur Kuran, spécialiste de la Turquie à l'université américaine de Duke, a comparé le manque de transparence à l'époque des dirigeants malades du Kremlin en Union soviétique. Le gouvernement d'Erdogan ne rend public que ce qui lui semble politiquement souhaitable, a écrit Kuran sur Twitter.

Un bras de fer pour la souveraineté d'interprétation

L'état de santé d'Erdogan fait l'objet de nombreuses spéculations depuis des années, souvent alimentées par les vœux pieux de ses opposants. En 2011, Erdogan a subi une opération de l'intestin, mais a démenti les informations selon lesquelles il souffrait d'un cancer. Il y a six ans, il a été pris d'un malaise pendant la prière dans une mosquée, qu'il a expliqué par des problèmes temporaires de glycémie. En 2021, Erdogan s'est endormi au milieu d'une phrase pendant un message vidéo adressé à ses partisans. Peu avant, il avait dû s'appuyer sur sa femme Emine et un garde du corps alors qu'il descendait un escalier.

A l'époque, l'influent expert du Moyen-Orient Stephen Cook, du groupe de réflexion américain CFR, avait recommandé aux gouvernements occidentaux de se préparer à un départ prématuré d'Erdogan de son poste. En réponse, le bureau d'information d'Altun avait publié une vidéo montrant Erdogan jouant au basket-ball. «Notre président était en bonne forme», a commenté le porte-parole du bureau présidentiel Ibrahim Kalin.

Cette fois encore, le gouvernement s'efforce de minimiser les problèmes du président. Le vice-président Oktay a déclaré qu'Erdogan n'avait qu'un léger rhume. Les partisans d'Erdogan dans les médias se sont enthousiasmés pour la sympathie des citoyens après le malaise d'Erdogan de mardi, qui montre à quel point Erdogan est populaire auprès des Turcs. La victoire d'Erdogan et de son parti AKP aux élections présidentielles et législatives de mai est certaine, a écrit Altun sur Twitter.

En dehors du camp gouvernemental, les doutes sur les chances électorales d'Erdogan augmentent toutefois. Dans la plupart des sondages, le président est devancé par son challenger Kemal Kilicdaroglu; lors des élections législatives, la majorité de l'AKP et de son partenaire de droite nationale MHP à la représentation du peuple est en danger.

Le journaliste Fatih Altayli du journal en ligne Habertürk a rappelé à ses lecteurs qu'Erdogan avait initialement prévu de faire moins d'apparitions que lors des précédentes campagnes électorales, dans l'attente d'une victoire certaine. Mais le fait qu'il se déplace à nouveau à travers les villages malgré sa charge de travail déjà importante en tant que chef d'Etat est un signe que le gouvernement est moins sûr de son affaire qu'il ne l'avoue publiquement, a écrit Altayli. (aargauerzeitung.ch)

Traduit et adapté par Pauline Langel