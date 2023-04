La piste d’un attentat contre le Nord Stream se précise

Le mini-sous-marin "SS-750" dans une image d'archive. Le navire spécial de la marine russe a été photographié avant les explosions sur la scène du crime de Nord Stream.

La piste d’un attentat russe contre le Nord Stream se précise

Un convoi secret de navires russes était présent sur le site du Nord Stream plusieurs jours avant les explosions. Il est désormais certain qu'un navire spécial impliqué dans les missions sous-marines y a été photographié par la marine danoise.

Jonas Mueller-Töwe/ t-online

Les indices d’un attentat des gazoduc Nord Stream 1 et 2 pointent de plus en plus vers Moscou: comme l'a rapporté en exclusivité t-online en mars, plusieurs navires russes se sont dirigés vers le lieu du crime quelques jours avant les explosions — sans envoyer de données de position, sous le couvert de l'obscurité. Selon les recherches, trois des navires disposaient d'un équipement spécial qui aurait permis l'opération de sabotage des pipelines. Des unités de sabotage avaient été mobilisées simultanément pour de prétendues manœuvres. Des semaines plus tard, le Danemark a confirmé les recherches, mais a ajouté un autre détail important.

Fin septembre 2022, quatre fuites dans les deux pipelines Nord Stream 1 et Nord Stream 2 reliant la Russie à l'Allemagne ont été découvertes après des explosions près de Bornholm. Les enquêteurs en Allemagne, au Danemark et en Suède assument le sabotage. Des rapports de Zeit et ARD avaient fait savoir que des enquêteurs allemands enquêtaient sur un voilier qui avait joué un rôle dans les attentats. Cependant, on ne peut exclure de fausses pistes à ce sujet.

Des photos du SS-750

Il y a quelques jours seulement, un article du quotidien danois «Information» avait révélé que la marine danoise avait pris 112 photos de navires russes dans la zone du futur lieu du sabotage, au nord-est de Bornholm, le 22 septembre 2022. Le ministère de la Défense de ce pays l'avait reconnu dans une réponse officielle à une demande d'information. Les photos doivent toutefois rester secrètes afin de protéger le travail des services de renseignement. Le journal en ajoute:

Selon le ministère danois de la Défense, 26 des 112 photos montrent le navire le plus important pour l'éventuelle opération de sabotage est le «SS-750», qui transporte à son bord un mini-sous-marin.

t-online avait rendu public le fait que le navire se dirigeait vers la scène le gazoduc en compagnie des deux remorqueurs «Aleksandr Frolov» et «SB-123», qui disposent de grues de charge. Trois autres navires ont assuré la sécurité militaire du convoi. Le rapport se basait sur des informations provenant des milieux de la sécurité et sur des données accessibles au public.

Dans un entretien avec t-online, l'analyste militaire danois Johannes Riber avait qualifié la piste d'«explication la plus plausible à ce jour de ce qui est passé avec le gazoduc Nord Stream». Désormais, d'autres experts se joignent à cette évaluation dans les colonnes du journal danois Information.

Ainsi, Joakim von Braun, qui a travaillé pour les services secrets suédois, a déclaré: «Cela suggère que de nombreuses informations qui ont été révélées précédemment sont correctes». Il a ajouté que les navires avaient été rassemblés précisément pour ce type d'opération.

«Il est très probable que ces navires aient participé à l'opération de sabotage» Joakim von Braun

Joakim Von Braun est considéré comme un expert de la guerre sous-marine de la marine russe et a rédigé des manuels sur le sujet.

Jusqu'à présent, ni le procureur général allemand ni les services d'enquête danois et suédois ne se sont exprimés sur les bateaux. Les forces armées des pays de la mer Baltique n'ont pas souhaité commenter les mouvements des navires. Toutefois, l'hypothèse de la participation d'acteur étatique est la plus probable.

