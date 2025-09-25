L'Ukraine a une nouvelle arme pour détruire le pont de Crimée

L'armée ukrainienne cible de plus en plus les infrastructures russes. Elle dispose désormais d'une arme à même de détruire un axe d'approvisionnement russe primordial.

A cheval entre la Russie et la péninsule de Crimée, le pont de Kertch constitue une voie d'approvisionnement et de transport cruciale pour l'armée russe dans les territoires ukrainiens occupés. Kiev a désormais mis au point une arme capable de détruire l'ouvrage.

Le drone sous-marin Toloka a récemment été présenté au salon Defense Tech Valley 2025 à Lviv. Selon le Kyiv Independent entre autres, il existe trois versions de ce qui ressemble à une torpille.

Voici les trois versions du Toloka. Image: dr

Le plus grand modèle, le TLK-1000, mesure jusqu'à 12 mètres de long. Il peut transporter 5000 kilos d'explosifs et attaquer des cibles à 2000 kilomètres de distance. Toloka est conçu pour des opérations secrètes juste sous la surface de l'eau:

«Les forces ukrainiennes recevront prochainement une série de nouveaux systèmes, notamment des drones, des bateaux sans pilote, des complexes robotiques terrestres et des équipements de guerre électronique.» L'armée ukrainienne, citée par le Kyiv Independent

Le pont de Kertch déjà pris pour cible en juin

En juin, l'Ukraine avait déjà attaqué le pont et endommagé un pilier. On ignore toujours précisément comment l'opération s'est déroulée. Selon les experts, elle pourrait avoir été menée avec deux drones sous-marins, dont le Toloka.

Voici où se situe ce fameux pont. Image: watson

Long de 19 kilomètres, l'ouvrage de Kertch tire son nom du détroit entre la Russie et la Crimée. Il a été inauguré en mai 2018. Sa construction contrevient au droit international, car elle a eu lieu après l'annexion de la Crimée en 2014, contre la volonté des Ukrainiens. Vladimir Poutine avait participé en personne au couper de ruban, soulignant ainsi la revendication russe sur la Crimée. (t-online)

