Poutine déploie sa propagande secrète contre l'Ukraine

Le Kremlin passe à la vitesse supérieure: les médias d'Etat et les autorités russes diffuseraient des récits de propagande ciblés, pour décrédibiliser Zelensky et l'Occident.

Marianne Max / t-online

Le Kremlin a semble-t-il donné de nouvelles directives de propagande à ses médias d'Etat et à ses autorités, dans le cadre de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine. Selon le groupe de réflexion américain Institute Study of War (ISW), qui cite le service de renseignement militaire ukrainien (HUR), l'administration présidentielle russe aurait tenu une réunion à Moscou le 25 août, pour planifier une nouvelle guerre de propagande.

Concrètement, il s'agirait d'une série de messages qui devraient à l'avenir faire partie intégrante de la propagande russe. Une «nouvelle étape de la guerre de l'information» afin de discréditer l'Ukraine et d'influencer l'Occident, écrit le HUR sur son site Internet.

Propagande nº 1

Les propagandistes du Kremlin sont censés répandre l'affirmation selon laquelle l'Ukraine procèderait à une mobilisation de masse, indépendamment de l'âge, du sexe ou de l’état de santé des recrues. Il n'existe aucune preuve d'une telle mobilisation. Certes, Kiev prépare actuellement de nouvelles convocations, mais selon le gouvernement ukrainien, celles-ci sont toutefois planifiées et ne dépassent pas les conditions fixées au début de la guerre.

A savoir: seuls les hommes âgés de 18 à 60 ans sont en principe tenus de faire leur service militaire et sont en mesure d'être convoqués. Il existe des exceptions pour des raisons de santé ou des motifs sociaux: les pères élevant seuls leurs enfants sont par exemple exemptés de service.

Propagande nº 2

Selon le HUR, le deuxième récit que les Russes diffuseraient concerne la contre-offensive ukrainienne: les partenaires occidentaux de l'Ukraine seraient déçus du déroulement de l'attaque et s'attendraient à l'échec de la contre-offensive.

Il faut noter qu'une partie du discours russe reste fondée: il est vrai que la contre-offensive de l'Ukraine est bien en deçà des attentes. Nombreux sont ceux qui, à l'Ouest comme à Kiev, espéraient une avancée plus rapide des forces armées ukrainiennes. Par contre, il est faux de dire que la grande offensive sur les territoires occupés par les Russes a déjà échoué : en effet, l'armée ukrainienne fait des progrès et a déjà reconquis des territoires depuis le début de sa contre-offensive.

En début de semaine, Kiev a annoncé la percée de la première ligne de défense russe. «Ce n'est pas une percée sur un large front», a déclaré l'expert militaire Gustav Gressel dans un entretien avec le journal allemand t-online, «mais c’est déjà un pas en avant». L'Ukraine va désormais tenter d'élargir la percée et de sécuriser les flancs.

Propagande nº 3

Selon le HUR, un autre récit de propagande consisterait à affirmer que le gouvernement ukrainien est totalement corrompu et ne lutte pas contre ce fléau. Là encore, il s'agit en partie de désinformations. Ce qui est vrai, c'est que selon l'indice de corruption de Transparency International, l'Ukraine est presque le pays le plus corrompu d’Europe, en occupant la 122ᵉ place sur 180. Il n'y a qu'un seul pays européen où la situation est encore pire en matière de corruption: la Russie (qui occupe la 136ᵉ place).

En revanche, il est faux de dire que le gouvernement ukrainien ne fait rien contre la corruption. En janvier, Kiev a, par exemple, licencié le vice-ministre de la Défense parce qu'il aurait acheté des vestes d'hiver pour les soldats par l'intermédiaire d'une entreprise liée à un député du Parlement. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également annoncé vouloir licencier les directeurs de tous les bureaux de remplacement de l'armée du district, car ceux-ci avaient accepté des pots-de-vin de la part de recrues.

Ces exemples montrent que la corruption existe bel et bien en Ukraine, mais que Kiev fait quelque chose pour la contrer. Pendant la suite de la guerre, Zelensky veut même assimiler les délits de corruption à la trahison.

Propagande nº 4

Enfin, selon le HUR, le Kremlin affirme que les autorités russes assurent un bon niveau de vie et de bonnes conditions démocratiques dans les régions ukrainiennes occupées par l'armée russe. Par le passé, la Russie a déjà voulu rendre cela crédible en montrant des photos de propagande de véhicules militaires russes offrant des dons humanitaires aux civils. Mais les rapports des organisations de défense des droits de l'homme qui se sont entretenues avec des survivants de ces régions contredisent cette affirmation.

Ainsi, des survivants de la ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, ont rapporté à l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch (HRW) l'existence de centres de torture russes pour les civils. Des habitants de Kherson y auraient été gravement maltraités et même tués. «Nous avons entendu les cris [des personnes maltraitées] toute la journée et toute la nuit. Les gens criaient à trois heures du matin et ils criaient le soir ... Personne n'a reçu de soins médicaux», raconte un homme à Human Rights Watch.

Il est également faux d'affirmer qu'il y a des élections démocratiques dans les territoires occupés. Certes, le Kremlin avait organisé en septembre 2022 des votes dans les territoires occupés de Louhansk, Donetsk, Zaporijjia et Kherson pour savoir si ceux-ci devaient faire partie de la Russie. Mais les observateurs internationaux ont critiqué les procédures en les qualifiant de «référendums fictifs», et des rapports ont fait état de manipulations massives des résultats. Des vidéos de témoins visuels ont montré que les civils devaient voter sous la menace d'une arme.

Traduit de l'allemand par Anne Castella