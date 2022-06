Ces armes devraient permettre aux troupes de Kiev, jusqu'ici principalement engagées dans une optique défensive, de relancer l'offensive et gagner du terrain, analysait récemment l'expert Julien Grand . Le site spécialisé Oryx tient une liste actualisée des équipements annoncés et envoyés en Ukraine. Inventaire de la situation à la fin mai.

Fin mai, les Etats-Unis ont débloqué 40 milliards de dollars d'aide militaire pour l'Ukraine. Mercredi, une enveloppe supplémentaire de 700 millions a été annoncée. Et ce ne sont que les derniers exemples en date. Le pays croule désormais sous les armes occidentales, pour la plus grande joie du président Volodymyr Zelensky .

L'Etat de New York prend des mesures plus strictes face aux armes

Si les Occidentaux inondent l'Ukraine d'armes depuis le début de l'invasion, on assiste depuis deux mois à un changement de paradigme. Les équipements envoyés sont de plus en plus lourds. Inventaire.

A Odessa, les Ukrainiens se moquent de la menace russe

Sur la jetée d'Odessa, on rit et on trinque. Malgré le blocus russe qui asphyxie la ville, les mines et le danger des missiles, les habitants refusent de baisser la tête. Reportage.

Au bout de la jetée, le vieil homme semble minuscule. Sa silhouette se perd dans le bleu sans fin du ciel et de la mer. Plus bleus encore sont ses yeux. Le reste de son visage est occulté par l'ombre d'une casquette abîmée. L'homme fait face à un horizon si simple et si plat. Un horizon qui est désormais un indicible cauchemar. Ce qu'on ne voit pas, ce qu'on craint: des mines d'abord, puis des navires au loin. Le vieil homme n'en a cure. Armada russe ou pas, lui pêche.