Comment Tinder est utilisée pour tromper la censure russe

Chers Russes, l'Occident ne vous déteste pas. Nous détestons la guerre. Nous détestons l'invasion de l'Ukraine. L'armée russe tue des innocents tandis que Poutine ment et vous cache la vérité. Vos frères et sœurs meurent à cause de la folie et de la tromperie d'un dictateur. Répandez la vérité. Faites l'amour, pas la guerre!