«Depuis 100 jours, ils détruisent tout»: le point sur le conflit en Ukraine

Les restes d'une école bombardée près de Kharkiv, en Ukraine, le 2 juin. image: keystone

Cela fait désormais 100 jours que la Russie a lancé son «opération spéciale» en Ukraine. Elle s'est désormais emparé de 20% du territoire ukrainien. Le point sur la situation.

Vendredi, les troupes russes ont poursuivi l'offensive sur le Donbass. Moscou concentre désormais ses assauts sur l'est de l'Ukraine et la ville de Severodonetsk.

Quel est l'objectif de Moscou?

Après l'échec de leur offensive-éclair pour faire tomber le gouvernement de Kiev, les forces russes se concentrent sur la conquête du Donbass, région plus facile à conquérir, où se joue désormais une guerre d'usure.

«Il est difficile de dire précisément ce qu'il en est des objectifs de Moscou», a estimé la maîtresse de conférence Anna Colin Lebedev au micro de la Matinale de la RTS, vendredi matin. «Le Donbass apparaît comme un objectif intermédiaire, partiel, mais qui pourrait être présenté à la population russe comme un acquis», a-t-elle ajouté.

Pendant ce temps, en Russie, le travail de propagande se poursuit et s'avère délicat. Le Kremlin a demandé aux médias d'Etat russes de ne pas se focaliser sur la durée de l'invasion russe. Le but étant d'éviter aux Russes de réfléchir sur les objectifs et le succès de l'invasion, selon le média Pravda. Selon des sondages qui n'ont pas été rendus publics, de nombreux Russes pensent que «l'opération spéciale» commencer à traîner en longueur.

L'Ukraine résiste encore

Jeudi soir, le président Zelensky a tenté de se montrer optimiste: «Nous avons rencontré quelques succès dans la bataille pour Severodonetsk. Mais il est encore trop tôt. C'est la zone la plus difficile actuellement». La capitale administrative du Donbass serait occupée à 80% par les forces russes. Les combats y font rage dans les rues.

Moscou s'est fixé pour objectif de prendre le contrôle de la totalité du Donbass. Ici, une photo livrée mercredi par le Ministère de la défense russe: des tirs russes dans une région d'Ukraine qui n'a pas été précisée. Image: sda

Zelensky a évoqué une situation similaire aux alentours notamment à Lyssytchansk et à Bakhmout.

Concernant la région du Donbass dans son ensemble, il a indiqué que la situation n'avait pas «changé de manière significative dans la journée». Il avait fait savoir un peu plus tôt que la situation dans l'est était «vraiment difficile [...] Nous perdons de 60 à 100 soldats par jour, tués au combat, et quelque 500 sont blessés».

Bilan des destructions

La bibliothèque d'une école Kharkiv, en Ukraine, le 2 juin. image: keystone

Serguiï Gaïdaï, gouverneur de ce territoire, a indiqué pour sa part vendredi matin: «Aujourd'hui, nous combattons et tenons chaque mètre de la région de Lougansk».

«Depuis 100 jours, ils détruisent tout ce qui démarquait la région de Lougansk»

Le gouverneur a également énuméré le bilan des destructions:

Plus de 400 km de «routes aux standards européens» auraient été détruits.

Ainsi que 33 hôpitaux.

237 cliniques rurales.

Près de 70 écoles et 50 maternelles.

La situation à Severodonetsk

La pression russe reste également importante sur Donetsk, l'autre région du Donbass, notamment Sloviansk, à quelque 80 km à l'ouest de Severodonetsk. Les habitants de la région manquent notamment de gaz, d'eau et d'électricité, selon Kiev.

Avant l'invasion, les forces russes ou prorusses y contrôlaient la Crimée et un tiers du Donbass. Depuis le 24 février, elles ont notamment avancé dans l'est et au sud, le long des mers Noire et d'Azov, contrôlant désormais un corridor côtier stratégique reliant l'Est russe à la Crimée. (mbr/ats)