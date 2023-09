Autrefois emblématique du bord de mer d'Odessa, l'hôtel Odessa est désormais en ruines. Image: watson/twitter

«Odessa sera mieux que dans les pires cauchemars des Russes»

La Russie attaque régulièrement le sud de l'Ukraine. Cette semaine, elle a détruit un célèbre hôtel d'Odessa. Son propriétaire assure qu'il va tout reconstruire.

Clara Lipkowski / t-online

L'Hôtel Odessa a été la cible d'une attaque de drone russe. Il ne reste désormais qu'une carcasse d'acier et des débris éparpillés sur le sol. Le bâtiment idéalement situé, qui surplombait autrefois l'eau, est devenu un symbole supplémentaire des ravages de la guerre.

Un acte de vengeance ?

L'attaque a eu lieu lundi 25 septembre et les travaux de nettoyage se sont poursuivis toute la semaine.

Pourquoi la Russie attaque-t-elle un hôtel inutilisé et évacué? Selon des sources russes, il aurait abrité le quartier général de la marine des forces armées ukrainiennes. Cette information n'a pas été confirmée par Kiev. Tout porte à croire qu'il pourrait s'agir d'un acte de vengeance de la part de Moscou.

La semaine passée, l'Ukraine a attaqué le quartier général de la flotte russe de la mer Noire. Kiev affirme que l'amiral Viktor Sokolov a été tué, Moscou affirme le contraire.

Dans tous les cas, la réponse du Kremlin n'a pas tardé. Les forces armées russes ont réagi en envoyant des drones Shahed kamikazes et des missiles, dont des missiles dits supersoniques Oniks.

Les dégâts symboliques sont énormes

Personne n'a été blessé lors de l'attaque de l'hôtel, comme l'a indiqué le propriétaire de l'Odessa. En revanche, les dégâts symboliques sont énormes.

Le bâtiment bleu et gris, situé sur la promenade du port, était entouré de quais fréquentés. La tour abritait autrefois une salle de sport, une piscine, des chambres sur plusieurs étages, et la vue donnait sur l'eau et le fameux escalier Potemkine.

L'escalier Potemkine à Odessa Image: Shutterstock

Ce lieu apprécié des touristes et des habitants n'est qu'à quelques minutes à pied. La statue de la «femme du marin» se trouve également à proximité, des photos la montraient entourée de débris après l'attaque.

Le propriétaire de l'hôtel, l'entrepreneur ukrainien Andrey Stavnitser, s'est plaint sur X de la destruction du bâtiment. Il déclare:

«C'était mon hôtel. Je rêvais de construire une belle promenade moderne à Odessa. J'ai investi des millions de dollars, racheté une part à des investisseurs privés et, malgré la guerre, j'ai conclu l'accord avec le gouvernement.»

Selon l’homme de 41 ans, ce rêve est désormais brisé. Andrey Stavnitser fait partie des personnes les plus riches d'Ukraine. En 2021, Forbes l'a classé parmi les 100 personnes les plus riches. Il poursuit en écrivant qu'il n'aimait pas l'hôtel d'origine et qu'il voulait le rendre plus moderne. Il se montre ensuite combatif:

«Nous allons tout reconstruire. Odessa sera aussi belle que les Russes n'auraient jamais pu l'imaginer dans leurs pires cauchemars» Andrey Stavnitser, entrepreneur

Odessa, ville stratégique

Les attaques russes n'ont pas seulement touché l'hôtel, mais aussi un entrepôt de céréales dans le port. Deux personnes ont été tuées lundi. Selon les informations ukrainiennes, elles travaillaient dans le dépôt du port.

Odessa est considérée comme stratégique non seulement parce que la marine ukrainienne y est stationnée, mais aussi parce que la ville est d'une importance capitale pour l'exportation et l'importation de céréales.

L'Ukraine est l'un des plus grands producteurs de céréales au monde, tout comme la Russie. Moscou avait dénoncé en juillet un accord sur les céréales entre les pays voisins et avait ensuite déclaré comme cibles potentielles les cargos entrant et sortant du port.

Depuis, Odessa a été de plus en plus visée par la Russie, alors qu'auparavant, les attaques se concentraient dans l'est de l'Ukraine. Mardi encore, des représentants ukrainiens ont annoncé de nouvelles attaques dans cette région de l'ouest de l'Ukraine. Deux personnes ont été blessées dans la région d'Odessa, non loin de la frontière avec la Roumanie, pays membre de l'UE. Mardi, le gouverneur militaire d'Odessa, Oleh Kiper, déclarait après les attaques nocturnes:

«Dans le district d'Izmaïl, des impacts ont eu lieu dans l'infrastructure portuaire»

Depuis, les médias ukrainiens ont diffusé une vidéo montrant des habitants d'Odessa, parmi lesquels des enfants, se réfugiant avec leurs animaux domestiques dans des salles de bain ou des cages d'escalier pour échapper aux attaques. Des enregistrements circulent en outre sur Telegram, dans lesquels on entend probablement les impacts des missiles russes. La Russie attaque fréquemment la ville depuis la péninsule occupée de Crimée.

Traduit et adapté par Noëline Flippe