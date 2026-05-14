La Haute Cour anticorruption ukrainienne a ordonné jeudi le placement en détention provisoire de l'ex-bras droit du président Volodymyr Zelensky. Keystone

L’ex principal conseiller de Zelensky placé en détention provisoire

La justice anticorruption ukrainienne a ordonné le placement en détention provisoire d’Andriï Iermak, soupçonné d’implication dans un vaste réseau de détournement et de blanchiment de fonds.

Plus de «International»

La Haute Cour anticorruption ukrainienne a ordonné jeudi le placement en détention provisoire de l'ex-bras droit du président Volodymyr Zelensky, Andriï Iermak, soupçonné d'être impliqué dans un vaste réseau de détournement de fonds.

Andriï Iermak, 54 ans, a été le principal conseiller de Volodymyr Zelensky entre 2020 et la fin 2025, devenant l'un des hommes les plus influents du pays.

Il avait démissionné en novembre, peu après une perquisition à son domicile menée par les services anti-corruption dans le cadre d'une affaire de corruption dans le secteur énergétique impliquant de hauts responsables gouvernementaux.

La cour a décidé d'appliquer «une mesure préventive sous forme de détention provisoire pour une durée de 60 jours à compter de la date de sa détention effective», a déclaré le juge lors d'une audience transmise en direct.

Elle a également fixé sa libération sous caution à 140 millions de hryvnias (environ 2,7 millions d'euros).

«Je reste sur ma position. Je contesterai toute accusation portée à mon encontre», a réagi à l'audience Iermak, vêtu d'un costume arborant un badge aux couleurs du drapeau ukrainien.

Appel envisagé

«Je pense que mes avocats, l'équipe de défense, feront appel», a-t-il ajouté devant des journalistes. Interrogé par un journaliste sur le versement de la caution, Iermark a répondu:

«Je n'ai pas autant d'argent. Je ne m'attendais pas à ça»

Dans cette affaire, Iermak est accusé d'être impliqué dans un réseau ayant blanchi environ 460 millions de hryvnias (8,8 millions d'euros) via un projet immobilier de luxe situé près de Kiev.

Le président Volodymyr Zelensky, dont l'image a été ternie par une série de scandales de corruption cette année sur fond de guerre prolongée avec la Russie, n'a pas réagi à cette nouvelle affaire visant son ancien plus proche allié.

L'année dernière, l'agence anti-corruption ukrainienne (Nabu) avait découvert une immense affaire de corruption dans le secteur énergétique, durement touché par la guerre avec la Russie, dans laquelle étaient impliqués, d'après cette agence, de hauts responsables gouvernementaux ukrainiens. (tib/ats)