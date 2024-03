Voici de quoi sont capables les super missiles que Kiev réclame

Comme l'Allemagne refuse de livrer des missiles Taurus à l'Ukraine, les Britanniques envisagent un échange circulaire avec des Storm Shadow. De quoi sont capables ces deux systèmes d'armes?

Alexander Schreiber / t-online

Le ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron a évoqué dans un entretien avec le Süddeutsche Zeitung un échange circulaire de missiles de croisière entre l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Ukraine. L'idée est la suivante: les Britanniques fournissent à l'Ukraine des exemplaires supplémentaires de leurs propres missiles Storm Shadow et reçoivent en échange des missiles Taurus de l'Allemagne. L'Ukraine recevrait ainsi de nouveaux missiles grâce au soutien allemand, mais l'Allemagne ne serait pas obligée de les fournir elle-même directement.

Le gouvernement fédéral, et en particulier le chancelier Olaf Scholz (SPD), s'y oppose. Il justifie sa position par la crainte que l'Allemagne ne soit ainsi entraînée dans la guerre en Ukraine. Le scepticisme du chancelier s'explique en partie par les différences techniques entre les missiles allemands et britanniques. Mais que peuvent faire le Taurus et le Storm Shadow? Et dans quelle mesure se distinguent-ils? Un aperçu.

Qu'est-ce qu'un missile de croisière?

Le Storm Shadow et le Taurus sont des missiles dits de croisière. Ils se distinguent par leur capacité à modifier leur trajectoire et leur altitude de manière autonome, grâce à leurs propres systèmes de navigation et de contrôle. Ils peuvent en outre gagner et perdre de la portance comme les avions. C'est ce qui différencie les missiles de croisière des missiles balistiques. La trajectoire de ces derniers est prédéterminée dès le lancement et correspond à une parabole, comme lorsqu'on lance un ballon.

De plus, les moteurs des missiles de croisière fonctionnent pendant tout le vol, alors que les missiles balistiques ne sont généralement propulsés que peu de temps après le lancement. Grâce à leur système d'emport et de guidage, les missiles de croisière peuvent voler relativement bas, même sous les radars ennemis, et sont difficiles à intercepter. Pour l'Ukraine, ces missiles permettent de frapper des cibles situées loin derrière les lignes de front et jusque sur le territoire russe, comme des dépôts d'armes ou des bases militaires.

Le Storm Shadow a été développé par le Royaume-Uni et la France et mis sur le marché en 2003. En France, les missiles sont connus sous l'abréviation SCALP. La France et le Royaume-Uni ont chacune déjà livré des missiles à l'Ukraine. Le Taurus, quant à lui, a été conçu par l'Allemagne et la Suède et est en service depuis 2004. Jusqu'à présent, le gouvernement allemand a refusé d'en livrer à l'Ukraine.

Un missile Taurus sous un avion de combat de la Bundeswehr: cette arme a été développée par l'Allemagne et la Suède.

Qu'ont en commun le Storm Shadow et le Taurus?

Forme, domaines d'utilisation, poids: le Taurus et le Storm Shadow se ressemblent à bien des égards et sont désormais tous deux produits par la même entreprise: le groupe d'armement européen MBDA. A l'exception de la société suédoise Saab, elle a racheté les fabricants nationaux des deux systèmes d'armes.

Le Storm Shadow et le Taurus sont en outre tous deux des missiles air-sol. Cela signifie qu'ils sont tirés depuis les airs pour atteindre des cibles au sol ou en mer. De nombreux avions de combat, dont l'avion de combat Eurofighter de l'Otan, peuvent être équipés des deux systèmes. L'Ukraine tire des Storm Shadows depuis ses Sukhoi Su-24. Selon MBDA, les Taurus sont également compatibles avec l'avion de combat soviétique, mais il faudrait jusqu'à six mois pour que les jets et le missile s'accordent.

Les missiles Storm Shadow pèsent 1 300 kilogrammes. Les missiles Taurus sont à peine plus lourds, avec 1 400 kilogrammes. Les deux modèles mesurent 5,10 mètres de long et peuvent voler à une altitude d'à peine 40 mètres. Ils atteignent une vitesse d'environ 1 170 kilomètres par heure, juste en dessous de la vitesse du son.

Qu'est-ce qui différencie ces missiles?

La principale différence réside dans la portée: alors que les missiles Taurus peuvent atteindre des cibles situées jusqu'à 500 kilomètres, les Storm Shadow ont une portée d'un peu plus de 250 kilomètres. C'est également l'une des raisons pour lesquelles Scholz s'oppose à la livraison de Taurus à l'Ukraine. L'arme pourrait, «si elle est mal utilisée, atteindre une cible concrète quelque part à Moscou», a souligné le chancelier allemand fin février.

Il n'est pas possible, a récemment déclaré Scholz, «de livrer un système d'armes qui va très loin et de ne pas réfléchir ensuite à la manière dont le contrôle de ce système d'armes peut avoir lieu». Dans le cas du Storm Shadow, l'Ukraine aurait assuré à le Royaume-Uni qu'elle ne l'utiliserait pas contre des cibles sur le territoire russe.

Il y a également des différences dans la possibilité d'un soutien étranger pour le ciblage des missiles. Selon Scholz, les soldats allemands devraient soutenir l'armée ukrainienne sur place lors du déploiement des missiles Taurus:

«L'Allemagne ne peut pas faire ce qui est fait en matière de guidage et d'accompagnement du guidage par les Britanniques et les Français»

MBDA estime que les soldats ukrainiens pourraient apprendre à utiliser les Taurus en trois à quatre mois.

On ne sait pas si et dans quelle mesure les militaires britanniques et français aident les Ukrainiens à manipuler le Storm Shadow et le SCALP. Ce que l'on sait, c'est que le Royaume-Uni soutient l'Ukraine par ses services de renseignement dans la recherche de cibles, par exemple en analysant des données satellitaires. Le Royaume-Uni a récemment déclaré que seul un petit nombre de ses soldats étaient déployés en Ukraine pour y suivre une formation.

Traduit et adapté par Noëline Flippe