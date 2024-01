F-16: L'Occident met (encore) un vent à l'Ukraine

Depuis le début de l'invasion russe, l'Ukraine s'efforce d'obtenir la livraison d'avions de combat occidentaux. Alors qu'il avait promis de fournir des F-16 début 204, le Danemark a décidé de reporter l'opération.

Bojan Stula et Niels Anner, coppenhague / ch media

Dans la nuit de dimanche à lundi, l'Ukraine a été frappée par une troisième vague d'attaques de missiles et de drones russes depuis les fêtes de fin d'année. Les bombardements ont fait au moins quatre morts et une trentaine de blessés. Les récentes attaques russes renforcent l'urgence d'un réarmement de la défense aérienne ukrainienne.

Pourtant, Kiev attend toujours la livraison des avions de combat F-16 promis par l'Occident. Ces appareils pourraient permettre d'abattre davantage de missiles russes. Ce week-end, le gouvernement Zelensky a connu un nouveau revers dans ce domaine: le Danemark a décidé de reporter le transfert de 19 avions, annoncé pour le début de l'année, au deuxième trimestre.

L'un des biplaces F-16 norvégiens effectue un vol de démonstration avec le ministre norvégien de la Défense dans le cockpit.

Voici les principales questions et réponses sur ce sujet de plus en plus épineux

Pourquoi le Danemark reporte-t-il la livraison?

Officiellement, le ministère danois de la Défense a justifié ce retard par le fait que certaines «conditions pour le déploiement des F-16» n'étaient pas encore remplies. Il est notamment question de la formation des pilotes ukrainiens et du personnel au sol, mais aussi du manque de disponibilité des pièces de rechange et des conditions météorologiques, a écrit le quotidien danois Berlingske à Copenhague.

Comment l'Ukraine a-t-elle réagi à ce report?

Le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Youri Ignat, a commenté l'information avec un calme apparent. Selon lui, il ne faut pas «en faire une catastrophe». Les pilotes sont en formation, il y a un calendrier précis et des «promesses pour ce printemps», a déclaré Youri Ignat dans une interview à la télévision ukrainienne.

Les médias sociaux se sont montrés beaucoup plus virulents: les meilleurs pilotes ukrainiens sont en train de mourir, tandis que l'Occident «ne cesse d'inventer de nouvelles excuses», pouvait-on lire dans un commentaire sur X.

Dans le journal Politiken, l'expert Søren Nørby, professeur assistant à l'Académie danoise de défense, s'est montré compréhensif face à de telles réactions.

«Je pense que les Ukrainiens sont très déçus par cette situation, car ils ont besoin à la fois des avions et des armes que les F-16 peuvent apporter».

Quelle est la validité des raisons invoquées?

Des rapports sur le manque de connaissances linguistiques des pilotes et mécaniciens ukrainiens ont déjà été publiés au Royaume-Uni. Dans ce même pays, le personnel aérien ukrainien suit des cours de langue et une formation de base à la doctrine de vol de l'Otan, dans le cadre d'un premier stage. Les pilotes effectuent également des vols d'entraînement sur des avions-écoles à hélices de type «Grob Tutor».

L'analyste militaire danois Anders Puck Nielsen estime que ce retard n'est en tout cas pas surprenant: c'est une chose de mettre des pilotes ukrainiens dans un F-16, mais la formation à l'utilisation des armes et la formation des mécaniciens à la maintenance des avions en est une autre:

«Rien que comprendre comment les moteurs fonctionnent est une tâche énorme» Puck Nielsen à la chaîne de télévision TV2.

Où en est la formation?

Selon un aperçu du portail spécialisé Defense One, au moins quatorze pilotes ukrainiens et 65 membres du personnel au sol ont été formés ou sont encore en formation sur le F-16 sur la base aérienne danoise de Skrydstrup. Les six pilotes actuels constituent déjà la troisième tranche d'entraînement. A cela s'ajoute un «petit» nombre d'Ukrainiens formés aux Etats-Unis sur la Morris Air National Guard Base à Tucson, Arizona.

Dix autres pilotes et des dizaines de mécaniciens seraient en cours de formation au Royaume-Uni. Afin de renforcer les effectifs de la formation danoise, la Norvège a envoyé le 3 janvier deux F-16 biplaces et dix instructeurs de la base de Bodø à Skrydstrup.

En août dernier, le président ukrainien Zelensky a inspecté à Eindhoven un F-16 à destination de l'Ukraine en compagnie du Premier ministre de l'époque, Mark Rutte (costume noir).

Peu avant Noël, le gouvernement néerlandais a annoncé que les premiers de ses 18 avions F-16 étaient sur le point d'être livrés à l'Ukraine. Selon un article paru dans le Welt, ces appareils seraient équipés d'un radar plus performant et de missiles guidés AIM-120 Amraam à longue portée. Au total, la coalition européenne des avions de combat veut envoyer une soixantaine d'appareils en Ukraine. De son côté, la livraison des F-16 belges ne devrait être prête qu'en 2025.

L'Ukraine aurait déjà utilisé des F-16. Est-ce vrai?

Ces rumeurs ont été évoquées pour la première fois peu avant Noël, lorsque l'on a appris qu'au moins trois avions de combat russes Su-34 avaient été abattus. Il n'existe toutefois aucune preuve d'une première utilisation de F-16 ukrainiens. De nombreuses absurdités circulent sur les réseaux sociaux à propos de l'avion américain.

Ainsi, la vidéo d'une pilote soi-disant ukrainienne pilotant un F-16 aux États-Unis est devenue virale ces jours-ci. En réalité, il s'agit d'une élève pilote américaine qui est l'actuelle Miss Colorado et qui participe ces jours-ci à l'élection de Miss USA à Orlando.

Traduit et adapté par Nicolas Varin