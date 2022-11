Une arme tout droit sortie du futur? Même pas: les fusils anti-drones sont désormais répandus dans le conflit ukrainien. Image: Shutterstock

Pourquoi ces armes futuristes sont capitales pour vaincre la Russie

Chaque nouveau conflit voit avec lui une évolution des moyens de combat modernes. En Ukraine, les drones sont utilisés à large échelle et leur importance évolue rapidement. Logiquement, on y voit désormais débarquer des armes anti-drones, notamment des versions portables. Petit tour d'horizon.

Pour l'œil averti, ils étaient là depuis le début du conflit. Mais pour de plus en plus d'observateurs amateurs de la guerre, c'est depuis quelques semaines qu'on remarque, dans des vidéos et des photos du conflit, ces curieuses armes à l'air futuriste.

Image: Shutterstock

Ce sont des fusils anti-drones. Leur présence sur le champ de bataille ukrainien est destinée à augmenter en parallèle à l'intensification de l'utilisation de ces engins par les deux armées, pour des buts de combat ou d'observation.

Des escouades anti-drones côté ukrainien et russe

La semaine dernière, le compte Twitter de la Défense ukrainienne, toujours prompt à poster mèmes, images de combat et autres salves acerbes et ironiques contre Poutine, a publié une photo d'une petite escouade de soldats anti-drones.

L'un d'eux tient une antenne de brouillage dans chaque main. Il est accompagné de deux opérateurs qui portent des écrans de contrôle de drones, tandis qu'un autre engin trône fièrement au premier plan. Pour l'illustration, derrière eux, trois petits appareils volent de manière stationnaire.

Une photo de propagande soft telle que l'armée ukrainienne en inonde le net depuis des mois. Mais surtout, elle démontre l'intégration croissante de ce genre d'unités de chaque côté des belligérants. Du côté russe, des engins similaires existent aussi, bien que les modèles soient différents.

Des armes qui ne datent pas d'hier

Ces armes sont en fait des brouilleurs à onde directionnelle montés sur des chassis de fusils, parfois avec une crosse et une poignée. Les fusils anti-drones ne datent pas d'hier. Mais leur utilisation sur le terrain s'intensifie bel et bien, explique Julien Grand, rédacteur en chef adjoint de la Revue militaire suisse:

«Cette technologie existe depuis les années 2010. Le champ de bataille ukrainien est désormais l'occasion de la tester ou de vérifier son efficacité» Julien Grand, Revue militaire suisse

Elles sont utilisées pour contrer les UAV, comme on dit dans le jargon militaire, pour unmanned aerial vehicle, un «véhicule aérien sans équipage». Il est important de préciser drones aériens, car comme l'a démontré l'attaque ukrainienne contre la flotte russe à Sébastopol, des drones marins sont aussi en train d'être déployés dans le conflit.

Comment ça fonctionne?

«Il s'agit d'un système brouillant la réception des ondes électromagnétiques», nous explique l'expert Markus Höpflinger, directeur du Centre suisse des drones et la robotique (CSDR) chez Armasuisse, le centre technologique du Département fédéral de la défense (DDPS).

Ces ondes électromagnétiques perturbent la communication entre le pilote et le drone ainsi que la réception des signaux de navigation par satellite (GPS). Pour ce faire, l'opérateur oriente le fusil et l'antenne vers le drone et déclenche celle-ci, via un bouton ou une détente.

Des soldats ukrainiens à l'entraînement, en mai 2022. Image: Shutterstock

Il faut maintenir l'arme en direction du drone pour que l'effet perdure, ce qui peut être difficile en fonction de l'environnement, notamment si le drone passe derrière des obstacles (des arbres, un rocher, etc), explique Markus Höpflinger. Des capteurs ou des observateurs de l'espace aérien peuvent aussi aider à localiser l'engin.

Identifier la fréquence

Pour ce faire, la fréquence utilisée par le drone joue un rôle important et doit être identifiée au préalable, nous confirme Julien Grand, rédacteur en chef adjoint de la Revue militaire suisse:

«Pour un drone civil, cela se fait assez aisément. Pour un drone militaire, la fréquence est souvent cryptée, comme pour le reste des communications radio» Julien Grand, revue militaire suisse

«Certains drones plus rapides, comme les Shahed iraniens, sont difficiles à intercepter, mais ça reste possible», explique l'expert.

Jusqu'à la perte de contrôle

Selon Markus Höpflinger, la portée de ces fusils anti-drones va de 500m à 1 kilomètre. L'efficacité des ondes dirigées va aussi dépendre de la distance entre le drone ennemi et son pilote.

Sa position dans l'espace ainsi que le contrôle précis de son altitude seront impactés. Le but est de compliquer la conduite du drone par son pilote jusqu'à ce que celui-ci perde le contrôle.

«L'interférence simultanée sur les signaux de commande du pilote et sur le signal GPS donne de bons résultats» Markus Höpflinger, expert en drones, Armasuisse

Le pilote peut, toutefois, configurer la manière dont le drone réagit en cas de rupture de liaison. Les drones multicoptères (avec les hélices) peuvent par exemple:

Atterrir immédiatement.

Rester en vol stationnaire jusqu'à la reprise de la communication.

Revenir automatiquement au point de départ ou à un endroit prédéfini.

... une solution qui peut d'ailleurs permettre de localiser l'ennemi.

Les limites des armes anti-drones

Toutefois, l'efficacité de ces outils est limitée. En effet, le brouillage doit être effectué dans la gamme de fréquences correspondante. Si le drone communique avec des fréquences qui ne sont pas couvertes par le brouilleur ou navigue de manière autonome, l'arme perd complètement de son efficacité.

De plus, un risque de dommage collatéral reste présent, en déstabilisant ses propres drones dans la zone ou, par exemple, l'équipement électronique d'un hélicoptère allié à proximité.

Et encore faut-il bien utiliser ces armes sur le champ de bataille:

«Au bout du fusil se trouve une antenne qui génère une onde électromagnétique directionnelle permettant de perturber les communications du drone» Markus Höpflinger, expert en drones, Armasuisse

«Ces fusils anti-drones ne sont pas très lourds et peuvent être intégrés à un groupe de soldats, comme un autre pourrait porter une mitrailleuse ou un lance-roquettes antichar» Julien Grand, Revue militaire suisse

«Mais c'est un peu une arme du pauvre», tient à préciser Julien Grand. «Leur portée et leur efficacité sont de quelques kilomètres. Avec un essaim de 20 ou 25 drones qui attaque, il est difficile de tous les intercepter sans en laisser passer un seul.»

«Pour les stratèges, la défense contre les drones est compliquée» Julien Grand, Revue militaire suisse

Et de préciser: «Et toucher un drone au fusil, c'est possible, mais difficile. Ce sont de petites cibles qui peuvent bouger rapidement.»

Tirer sur un drone au fusil? «Pas facile», nous dit Julien Grand. Image: Shutterstock

Alors, quelle est la solution la plus efficace?

La meilleure méthode pour contrer les drones? Utiliser des «brouilleurs omnidirectionnels», qui fonctionnent à 360°, nous indique Markus Höpfinger. Un tel système analyse les signaux électromagnétiques de l'environnement, détecte et identifie les drones, ce qui permet un brouillage ciblé et automatisé.

Ces antennes, souvent montées sur des véhicules, «ont une portée théorique de plusieurs kilomètres». D'autres, fixes, sont également utilisés sur des infrastructures sensibles, civiles comme militaires, telles que des aéroports ou des centrales nucléaires.

Selon l'expert, certains de ces appareils sont fabriqués en Suisse par des entreprises privées. Car de nombreux constructeurs se sont profilés sur le créneau de cette technologie.