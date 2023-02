«Nous devons craindre une deuxième année sanglante»

la guerre en Ukraine met à l'épreuve la capacité de résistance de l'Occident. Image: aargauerzeitung

Pourquoi l'Occident doit augmenter sa production d'armes et de munitions

L'institut stratégique londonien IISS presse l'Occident de continuer à soutenir l'Ukraine. En attendant, les coûts du côté russe sont énormes: pour chaque gain de terrain d'environ 100 mètres, 2000 hommes sont sacrifiés.

Sebastian Borger, Londres / ch media

Quand les chars de combat lourds de l'ouest arriveront-ils en Ukraine ? Les défenseurs dépendent du Leopard 2, ici sur une base militaire en Pologne. Michal Dyjuk / AP

Au vu des lourdes pertes humaines et matérielles des deux côtés, la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine met à l'épreuve la capacité de résistance de l'Occident. C'est la conclusion à laquelle sont parvenus d'anciens militaires britanniques ainsi que les experts de l'institut stratégique IISS de Londres.

L'industrie de l'armement en Europe, en particulier, a besoin de directives rapides de la part des politiques pour augmenter de toute urgence la production d'armes et de munitions. Les partenaires tout comme les adversaires des Etats-Unis et de l'Europe «regarderont de très près la pérennité du soutien à l'Ukraine», a déclaré le directeur de l'IISS John Chipman lors de la présentation de l'annuaire «Military Balance». Mais il est également clair que «pour la Russie, la guerre représente un échec politique et militaire».

John Chipman, directeur général de l'Institut international d'études stratégiques IISS. André Häfliger (nouveau Lz) / Nouveau journal de Lucerne

Il y a un an, Londres et Washington avaient prévenu à temps l'attaque imminente et avaient livré des armes à Kiev avant même le début de la guerre, alors que d'autres membres de l'OTAN hésitaient encore. Deux avions-cargos en provenance d'Angleterre avaient alors dû éviter l'espace aérien allemand par respect diplomatique. Aujourd'hui encore, les Anglo-Américains sont en tête pour l'ampleur de leur soutien, même si des alliés plus petits comme la Pologne et les Etats baltes ont cédé une plus grande partie de leurs stocks à l'Ukraine.

La guerre a changé

Les spécialistes de l'IISS jugent les chances de succès de l'offensive russe avec plus de prudence qu'il y a un an. Il était alors question d'une «frappe rapide» des forces russes fortement supérieures. Entre-temps, l'expert de l'armée Ben Barry souligne l'usure de la guerre.

Pour une contre-offensive réussie, l'Ukraine prévoit au moins dix brigades, ce qui nécessiterait environ 1000 véhicules blindés, voire des chars de combat. Selon les annonces faites jusqu'à présent, les alliés occidentaux ne veulent en livrer qu'un quart d'ici l'été.

«Nous devons craindre une deuxième année sanglante» Ben Barry, expert de l'armée IISS

Ces attentes à Londres sont renforcées par le fait que la faiblesse inattendue des performances de l'armée n'a pour l'instant pas entraîné de changement d'attitude au sein de l'état-major russe. Au lieu de tenter des attaques de flanc, Moscou s'en tient à la tactique datant de la Seconde Guerre mondiale, qui consiste à user l'adversaire par des tirs d'artillerie massifs, analyse l'ex-général Richard Barrons.

La guerre est en porte-à-faux : «Cela tient plus à l'incapacité de la Russie à s'améliorer qu'aux capacités ukrainiennes», a déclaré cet artilleur de formation à la BBC. Barrons était jusqu'en 2016 à la tête du Joint Forces Command (JFC) britannique et donc responsable des opérations extérieures communes aux trois armes: celles de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air.

La Russie a perdu la moitié de ses chars T-72

Selon la très réputée base de données de l'IISS, l'attaquant a perdu environ 50% de ses chars T-72. La quatrième division blindée de la Garde aurait même perdu deux tiers de ses chars T-80.

Un nouveau rapport de l'OTAN décrit les pertes dévastatrices des soldats russes : Pour chaque gain de terrain d'environ 100 mètres dans l'est de l'Ukraine, 2000 hommes seraient tués ou rendus inaptes au combat. L'Ukraine est toutefois rapidement à court de munitions avec une utilisation quotidienne de 5000 obus, raison pour laquelle une réunion des ministres de la défense de l'OTAN cette semaine a surtout porté sur les solutions pour surmonter les pénuries de ravitaillement.

Ces derniers jours, des informations médiatiques non confirmées ont évoqué le fait que la Russie utiliserait davantage d'avions et d'hélicoptères dans la prochaine phase de la guerre. Selon l'expert en aviation de l'IISS Douglas Barrie, cela s'inscrirait dans la logique de la conduite de la guerre. Après des pertes initiales considérables, l'agresseur a longtemps évité de pénétrer dans l'espace aérien ukrainien l'année dernière, se limitant plutôt à des attaques de missiles et de drones iraniens depuis la sécurité de son propre territoire. Les Ukrainiens s'y sont de plus en plus adaptés avec l'aide d'armes occidentales.

