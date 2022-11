Le Bayraktar TB2 est déjà en service pour l'Ukraine depuis février. Bild: keystone

Ces drones turcs veulent mettre fin aux frappes aériennes russes

Depuis des semaines, des drones kamikazes détruisent les infrastructures ukrainiennes. Un fabricant de drones veut désormais rendre la défense aérienne moins chère et plus efficace.

Le fabricant turc de drones de combat Baykar veut être en mesure de repousser les drones kamikazes - c'est-à-dire les drones iraniens utilisés par la Russie et qui détruisent depuis des semaines des infrastructures critiques en Ukraine.

Le directeur de l'entreprise, Haluk Bayraktar, a déclaré à l'agence de presse allemande qu'avec un équipement de missiles, les drones seraient alors en mesure de combattre non seulement les drones ennemis, mais aussi les avions et les hélicoptères. «Nous effectuons déjà des tests», a déclaré Bayraktar lors d'un salon professionnel à Istanbul, comme l'a rapporté le quotidien turc Daily Sabah.

Concrètement, il s'agirait des modèles Bayraktar TB2 et Akıncıs. Le TB2 est utilisé par l'armée ukrainienne depuis février contre les envahisseurs russes.

Les drones de combat Shahed-136 sont tristement célèbres

Lors du salon Saha Expo, le fabricant de drones Baykar et le producteur turc de missiles et de roquettes Roketsan ont conclu un accord de coopération pour équiper les drones de missiles, ajoute le communiqué.

Le directeur général de Roketsan, Murat Ikinc, y voit une étape décisive dans la conduite de la guerre: avec les drones armés, l'Ukraine pourrait établir un concept de patrouille aérienne peu coûteux au lieu d'utiliser des missiles air-air onéreux. Ces derniers sont tirés pour atteindre des cibles dans les airs.

Selon le rapport, l'Ukraine tente actuellement d'intercepter les drones kamikazes utilisés par la Russie avec des avions de combat. L'utilisation de drones est considérée comme une solution plus avantageuse.

L'introduction récente de drones iraniens Shahed-136 par Moscou avait compliqué la situation pour Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde contre une «grande catastrophe» si la vague d'attaques kamikazes contre les installations énergétiques se poursuivait pendant l'hiver.

Depuis l'explosion sur le pont de Crimée, la Russie attaque des villes en Ukraine avec des drones iraniens Shahed-136. Bild: creative commons

Bayraktar: la guerre des drones évite les dommages collatéraux

Les drones kamikazes sont lents, bruyants et utilisés à basse altitude, ce qui en fait des «cibles faciles», a déclaré Bayraktar. L'entreprise Baykar veut construire un site de production en Ukraine d'ici un an. La semaine dernière, le directeur général Bayraktar avait déjà appelé l'Allemagne à se montrer plus coopérative.

«Tous les doutes concernant la Turquie devraient être levés» Bayraktar

Du côté russe, l'entreprise turque est critiquée. Des armes de l'entreprise auraient contribué à la destruction du navire amiral Moskva en avril. Baykar aurait été ciblé par les services secrets russes à l'aide de la technologie Deepfake.

Selon le rapport du Daily Sabah, Bayraktar réfute la critique selon laquelle la «guerre des drones» abaisse le seuil de la guerre. Au contraire, la technologie des drones contribue à «éviter les dommages collatéraux» grâce à une précision et une surveillance avancées.

