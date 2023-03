Des systèmes Patriot américains ont été promis à l'Ukraine. Vont-ils suffire? Image: sda

L'Ukraine a de plus en plus de peine à défendre son ciel

Des 81 missiles tirés par la Russie dans la nuit de mercredi à jeudi, seuls 34 ont été repoussés par l'armée ukrainienne. Sa défense antiaérienne s'essouffle-t-elle?

Il s'agit de l'une des plus graves attaques de missiles contre l’Ukraine de ces dernières semaines. Tôt jeudi matin, des missiles russes ont frappé plusieurs régions à travers le pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a parlé d'une «nuit difficile»; le ministre ukrainien de l'énergie Herman Halouchtchenko d'une «attaque barbare et massive».

Que s'est-il passé exactement? Qu'en est-il de la défense aérienne de l'Ukraine? Le manque de munitions devient-il un problème? Tour d'horizon.

Que s'est-il passé?

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Russie a lancé des attaques de missiles et de drones sur l'ensemble de l'Ukraine. Au moins neuf personnes sont décédées, et d'autres ont été blessées, selon des informations en provenance d'Ukraine.

Comme lors des vagues d'attaques précédentes, les installations énergétiques ukrainiennes semblent avoir été prises pour cible: l'électricité a été coupée dans plusieurs régions à travers le pays et trois centrales électriques ont été endommagées, selon l'Ukraine. Entre-temps, l'alimentation électrique externe de la centrale nucléaire de Zaporijia, occupée par les troupes russes, a été interrompue, avant d'être rétablie dans la journée de jeudi.

81 missiles ont été tirés par la Russie dans la nuit, selon les données de l'armée ukrainienne, dont six missiles hypersoniques connus sous le nom de Kinjal. En outre, la Russie a lancé huit drones Shahed de fabrication iranienne. Trente-quatre des missiles et quatre des drones ont été interceptés, a indiqué l’armée.

De quelle défense antiaérienne dispose l'Ukraine?

Depuis l'automne dernier, la Russie n'a cessé d'attaquer le pays voisin avec des missiles et des drones, apparemment dans le but de plonger la population ukrainienne dans le froid et l'obscurité et de la rendre lasse de la guerre. Mais la défense aérienne ukrainienne est devenue de plus en plus puissante depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Elle peut ainsi repousser de plus en plus efficacement les missiles russes.

En effet, en plus des anciens systèmes S300 et Buk, la défense aérienne ukrainienne peut désormais compter sur plusieurs systèmes occidentaux. 32 chars antiaériens allemands Gepard sont par exemple en service en Ukraine. Cinq autres, qui devaient être mis au rebut, sont actuellement en cours de réparation et le seront dans les mois à venir. Avec ses deux canons automatiques de 35 millimètres, le char antiaérien Gepard peut combattre des cibles aériennes telles que des avions, des hélicoptères, des drones ou des missiles jusqu'à une distance de six kilomètres.

Berlin a fourni un autre système de défense ultramoderne, l'Iris-T. Il se compose d'un radar, de lanceurs et de missiles. Sa mission principale est de protéger les bâtiments contre les attaques aériennes. Trois autres exemplaires devraient suivre prochainement.

Des systèmes Patriot américains et allemands devraient également arriver bientôt en Ukraine. Des soldats de Kiev sont actuellement formés en Allemagne pour s'en servir. Le Patriot permet de lutter contre les avions, les missiles balistiques et les missiles de croisière. Le système peut garder en vue jusqu'à 50 cibles et en combattre cinq simultanément. Sa portée est d'environ 68 kilomètres.

La défense antiaérienne ukrainienne s'essouffle-t-elle?

Jeudi, plus de la moitié des missiles tirés par la Russie n'ont pas été interceptés par la défense aérienne ukrainienne. Un résultat assez mauvais, si on le compare à celui obtenu lors de nombreuses attaques lancées au cours des derniers mois. Selon le Financial Times, Kiev déclarait en décembre que le pays repoussait environ 87% des attaques de missiles russes. Aujourd'hui, ce chiffre n'est plus que de 42%. Comment l'expliquer?

Lars Winkelsdorf, expert en armement, contredit cette affirmation: «La défense antiaérienne ne garantit jamais qu'aucun missile ne passe», explique-t-il. Chaque attaque dépend d'une multitude de facteurs:

«Quand les missiles sont-ils détectés? Quelle est leur vitesse? Quelle est leur trajectoire?»

A Kiev par exemple, le Iris-T a «merveilleusement bien fonctionné», affirme-t-il. Jeudi matin, un seul missile s'était abattu sur la capitale ukrainienne. Le maire Vitali Klitschko a également déclaré au Bild: «Grâce à la défense antimissile allemande Iris-T, toutes les attaques ont pu être repoussées à Kiev, sauf une, qui a endommagé des infrastructures critiques».

Si de nombreux missiles attaquent en même temps, il peut arriver que la défense antiaérienne soit «au moins partiellement dépassée», selon Lars Winkelsdorf. C'est du moins ce qui semble avoir été le calcul russe jeudi, a déclaré Natalia Humeniuk, une porte-parole de l'armée ukrainienne, à la télévision nationale:

«Les Russes ont réparti les missiles par vagues pour tenter de détourner le système de défense aérienne»

Pour venir à bout de la défense aérienne de plus en plus efficace de l'Ukraine, la Russie a combiné des attaques avec les missiles les plus modernes de son arsenal avec des salves de missiles moins chers et de drones, écrit le New York Times.

Quel est le danger d'une pénurie de munitions?

Les systèmes efficaces de défense aérienne ne servent à rien s'il n'y a pas de munitions correspondantes. Les mises en garde contre un tel scénario ont été plus fréquentes ces dernières semaines. «Si des centaines de missiles sont tirés sur nous, nous en abattrons 70 à 80%. Est-ce que nos propres stocks s'épuisent alors ou non? Bien sûr qu'ils le font», a déclaré un porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, Yuriy Ignat, en décembre.

Fin novembre déjà, le centre de réflexion britannique «Royal United Services Institute» avait lancé un avertissement: si les systèmes sol-air ukrainiens tombaient à court de munitions, cela pourrait ouvrir le ciel aux bombardiers lourds russes opérant à moyenne et haute altitude, disait-il, avec des conséquences désastreuses. L'Occident doit «surmonter sa complaisance» et reconnaître la nécessité d'augmenter les capacités de défense aérienne ukrainiennes.

Cette situation pourrait s'aggraver particulièrement en ce qui concerne les Gepard: la Suisse, qui dispose encore de stocks de munitions pour ce char retiré du service depuis des années par l'armée allemande, refuse de les livrer en invoquant son statut de pays neutre. En février, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a annoncé que les munitions pour le Gepard seraient à l'avenir à nouveau produites en Allemagne. Selon le groupe d'armement Rheinmetall, celles-ci devraient être livrées à partir de l'été. (lib)