Un «véritable as» de l'aviation ukrainienne est mort en mission

Un pilote de chasse ukrainien hautement décoré a perdu la vie. Il était déployé dans l’est du pays.

L’Ukraine pleure l’un de ses pilotes de chasse les plus méritants. Comme l’a annoncé la 39ᵉ brigade aérienne tactique, le lieutenant-colonel Evgeniy Vitaliyovich Ivanonv est mort lors d’une mission de combat. Il avait 48 ans et servait dans l’armée de l’air depuis 1995. Il est tombé dans l’est de l’Ukraine, précisent les autorités, sans donner davantage d’informations.

Originaire de Kharkiv, il «rêvait depuis l’enfance de devenir pilote», a écrit sa brigade sur Facebook. Il était considéré comme un «véritable as» et faisait partie des pilotes les plus expérimentés de son unité.

Le lieutenant-colonel Evgeniy Vitaliyovich Ivanonv lors d'une mission. Il est décédé à l'âge de 48 ans. Image: x

D’après la brigade, Ivanov avait effectué plus de 200 missions de combat à bord d’un chasseur Su-27, sur différentes zones du front. Au cours de sa carrière, il aurait abattu plusieurs avions russes, ainsi que des drones et des hélicoptères, et mené des frappes contre des cibles au sol.

Un avion ukrainien Su-27. Image: AP/AP

Evgeniy Vitaliyovich Ivanonv avait reçu l’ordre «Pour le Courage et la Bravoure» de 2ᵉ et 3ᵉ classe, la distinction présidentielle «Défenseur de la Patrie» ainsi que la médaille «Croix cosaque». Ivanov laisse derrière lui une épouse et un jeune fils. Pour sa famille et ses camarades, «il restera à jamais un homme lumineux, courageux et digne, qui vivait pour le ciel et défendait sa patrie», a écrit le commandement de la brigade.

Son avion, le Su-27, fait partie des avions de combat développés à l’époque soviétique. Dans la guerre aérienne, l’Ukraine utilise désormais — en plus de ses anciens modèles soviétiques, comme les avions Soukhoï et MiG — des appareils occidentaux tels que les F-16 et les Mirage. (t-online)

Traduit de l'allemand