«Le moment est venu»: l'Ukraine parle d'une contre-offensive imminente

Les déclarations des cercles militaires ukrainiens sur la proximité d'une contre-offensive se multiplient. Cela pourrait aussi cacher une stratégie de confusion.

Thomas Wanhoff

Des représentants de haut rang de l'Ukraine laissent entendre que la contre-attaque tant attendue pour reconquérir les territoires occupés par la Russie va bientôt commencer. L'offensive pourrait commencer «demain, après-demain ou dans une semaine», a déclaré le secrétaire du Conseil national de sécurité, Oleksiy Danilov, à la BBC. Il a confié que Kiev n'avait «pas le droit à l'erreur», car il s'agissait d'une chance historique «que nous ne devons pas laisser passer».

Oleksiy Danilov Image: NurPhoto

Pendant ce temps, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valeri Zaloujny, a publié et commenté un spot montrant des soldats ukrainiens prêtant serment et se préparant au combat:

«Le temps est venu de reprendre ce qui nous appartient»

Vidéo: twitter

Depuis des semaines, les spéculations portent sur une contre-offensive ukrainienne. Elle a été annoncée à plusieurs reprises du côté de Kiev, sans toutefois indiquer de lieux possibles ou même de date. Ces dernières semaines, plusieurs attaques ont déjà eu lieu contre des dépôts militaires et des infrastructures russes, parfois loin derrière la ligne de front.

Ces événements ont alimenté les spéculations sur les préparatifs d'une riposte ukrainienne. Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, a ainsi déclaré que les préparatifs de l'Ukraine pour l'offensive de printemps prévue étaient «en phase finale».

Créer de la confusion?

Il n'est, toutefois, pas exclu que les déclarations en provenance de l'Ukraine fassent pression sur le commandement militaire russe et visent à le déstabiliser. Sur CNN, le journaliste Nick Patton Walsh rappelle dans une analyse: «Une grande partie de ce qui se passe ne se déroule pas en public. L'objectif de cette confusion est clairement de déséquilibrer Moscou»

La pression vient également d'une autre source. Evgueni Prigojine, chef du groupe russe Wagner, a déclaré sur Telegram:

«Je pars du principe que l'offensive a commencé»

Selon lui, il y a surtout une augmentation des activités ukrainiennes «le long des frontières» dans la région de Bakhmout. Toutefois, les déclarations de Prigojine peuvent également être considérées comme un moyen de faire pression sur le commandement militaire russe. Le chef des mercenaires a régulièrement critiqué les décisions prises par Moscou.

Préparer le terrain

Le conseiller présidentiel Mykhaïlo Podoliak a déclaré au Guardian que les opérations préparatoires, comme la destruction des dépôts et des voies de ravitaillement russes, avaient déjà commencé. «C'est un processus compliqué qui ne se résume pas à un jour, une date ou une heure précise», a déclaré Mykhailo Podolyak dans l'interview,

«Il s'agit d'un processus continu de libération, et certaines étapes ont déjà lieu, comme la destruction des lignes d'approvisionnement ou le dynamitage des dépôts derrière les lignes».

L'intensité a augmenté, mais cela prendra encore du temps, a-t-il ajouté.

Il voit la possibilité qu'avec le début d'une contre-offensive, des partisans puissent pénétrer sur le territoire russe. Il y a quelques jours, des milices paramilitaires ont pénétré dans la région de Belgorod. Entre-temps, les milices russes sont apparemment revenues en Ukraine. Podoliak a déclaré que Kiev n'avait rien fait pour arrêter l'incursion, car «nous sympathisons profondément avec les mouvements de protestation en Russie».

L'expert militaire Marcus Keupp, de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, avait rappelé qu'une offensive commençait généralement par tester les points faibles de l'adversaire et par des tirs préparatoires comme des attaques d'artillerie et de drones.

Dans les nuits de vendredi et de samedi, des attaques isolées de drones sur le territoire russe auraient eu lieu. Des explosions ont ainsi retenti dans la région de Berdiansk, située au sud de l'Ukraine, et actuellement occupée par la Russie. Cette ville portuaire se trouve sur la mer d'Azov, l'an dernier un navire de guerre russe y avait été coulé. Des attaques ont également été signalées dans la cité occupée de Marioupol et dans la région russe de Belgorod.

La décision de savoir où et quand l'Ukraine lancera une contre-offensive revient au président Volodymyr Zelensky. Actuellement, ce doit être le secret d'Etat le mieux gardé. Selon le magazine américain Politico, même les Etats-Unis n'en connaîtraient pas les détails.

(Traduit et adapté par Nicolas Varin)