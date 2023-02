Ukraine: «Toi aussi, tu as tué des enfants, Kirill?»

Un soldat russe à l'entraînement, en décembre 2022 (image d'illustration). Image: keystone

«Toi aussi, tu as tué des enfants, Kirill?»

Kiev a partagé une nouvelle discussion téléphonique interceptée en Ukraine entre un soldat russe et sa compagne. Et celle-ci pose les questions qui dérangent.

Un article de

La pratique est désormais connue, sur le front ukrainien, et pourtant: les services de renseignement militaires de Kiev ont à nouveau publié une conversation interceptée du côté russe.

Dans celle-ci, on peut entendre un soldat de Poutine parler avec sa compagne ou sa femme. Et ce que dit celle-ci fait froid dans le dos.

«Pourquoi ne m'as-tu rien dit?»

Celle-ci, au bout du fil, pose les questions qui dérangent et qui montrent bien que, malgré la propagande intensive du régime de Moscou, les citoyens russes se posent des questions sur ce qui se passe réellement en Ukraine:

«Kirill... est-ce que toi aussi, tu as tué des enfants?» Une femme russe au téléphone

Dans la vidéo, on n'entend que la femme qui parle. Elle fait référence à quelque chose que son compagnon lui aurait dit: «Tu as dit que tout le monde l'avait fait. Toi aussi?». Elle continue:

«Kirill, est-ce que c'est vrai? Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Pourquoi tu ne m'as jamais dit, que tu avais, toi aussi, tué des enfants? Pourquoi tu n'as jamais rien dit?» Une femme russe

Partage volontaire de conversations par Kiev

Le contexte derrière cette retranscription téléphonique reste peu clair. Les services de renseignement ukrainien partagent de temps à autres ces extraits de conversations interceptées pour rallier l'opinion publique occidentale à leur cause et démontrer la présence de crimes de guerre russe.

Selon Kiev, près de 420 000 soldats russes sont engagés en Ukraine. Selon la fondation américaine Institute for the study of war (ISW), encore 150 000 soldats russes mobilisés, mais non engagés, devraient encore venir renforcer le front. Une offensive russe de grande ampleur pourrait avoir lieu ces prochaines semaines ou mois.