La Russie se prépare pour «une percée décisive»

La Russie place des chars tout autour de Pokrovsk et y déploie plusieurs unités. Kiev craint une percée décisive dans cette ville d'importance stratégique majeure.

Thomas Wanhoff / t-online

Une bataille de blindés acharnée devrait bientôt éclater à Pokrovsk, en Ukraine. Selon plusieurs observateurs, la Russie a positionné un grand nombre de chars et autres véhicules de combat autour de la cité, qu’elle tente d’encercler depuis plus d’un an.

Pokrovsk revêt une importance stratégique majeure: carrefour ferroviaire et routier, sa chute couperait plusieurs unités ukrainiennes de leurs lignes d’approvisionnement. Malgré un siège prolongé, Moscou n’a pas encore réussi à prendre complètement la ville.



Le blogueur militaire Kriegsforscher, qui pilote des drones pour soutenir les brigades ukrainiennes à Lyman, affirme:

«Ils ont massé d’importantes forces et se préparent à la bataille finale pour le reste de la région de Donetsk.»

«On va revoir des colonnes de véhicules blindés en action. Ce sera extrêmement sanglant des deux côtés»

Cinq brigades russes déployées

D’après le correspondant de guerre américain David Axe, cinq brigades russes, infanterie et troupes de marines, sont déjà présentes ou en route vers Pokrovsk. Parmi elles figure la 70e division motorisée, équipée de chars T-72 et T-90.

Le blogueur Unit Observer estime de son côté sur X:

«La Russie termine sa réorganisation stratégique»

Après avoir déplacé des troupes depuis Soumy et Kherson, Moscou préparerait une nouvelle phase de son offensive. Selon Kriegsforscher, l’assaut, même avec ces colonnes blindées, pourrait durer un an.

Un soldat ukrainien près de Pokrovsk: lui et ses camarades tentent de défendre la ville. Image: Imago

Changement de tactique

Les forces ukrainiennes notent un changement de méthode côté russe. Plutôt que de réduire la ville en ruines par des bombardements massifs, une unité de marines récemment déployée tenterait désormais de progresser en petits groupes jusqu’au cœur de Pokrovsk. Leur objectif: atteindre les positions de l’artillerie et des opérateurs de drones ukrainiens.

En parallèle, les troupes russes cherchent vraisemblablement à fragmenter les lignes de défense pour s’implanter sur de nouvelles positions. Comme l'a indiqué l’unité aéroportée ukrainienne responsable du secteur, dans un communiqué publié sur Facebook:

«Selon les informations disponibles, Moscou prévoit d’engager ses forces dans le Donbass pour tenter une percée décisive»

