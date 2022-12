Des déserteurs russes changent de camp: un geste contre Poutine

Selon Londres, cette stratégie «témoigne de la faible qualité, du moral bas et de l'indiscipline des forces russes». Les déserteurs qui se battent à Bakhmout ont, eux, les idées claires: «Même le prix de la vie de ma famille ne me fera pas faire un seul pas en arrière», affirme l'un d'eux. (asi)

Pour ces soldats, il s'agit avant tout de se rebeller contre leur président. Ils veulent montrer qu'il est possible d'être russe et de s'engager contre Vladimir Poutine. L'un d'eux résume:

Les raisons qui poussent un soldat à déserter sont multiples. Ces derniers mois, l'armée russe a essuyé plusieurs importantes défaites, dans la région de Kharkiv d'abord, et ensuite autour de la ville de Kherson. De vastes portions de territoire ukrainien ont été libérées, tandis que les occupants battaient en retraite . De plus, plusieurs témoignages ont fait état d'importants problèmes logistiques et de morale dans les rangs russes.

Aujourd'hui, après plus de neuf mois de combats, on peut supposer que leur nombre ne cesse de grandir, bien que des chiffres précis n'existent pas. Le Wall Street Journal faisait état, en juin déjà, de «centaines» de déserteurs.

Weinstein attend son verdict après un âpre procès à Los Angeles

Le sort du magnat déchu d'Hollywood Harvey Weinstein est désormais dans les mains des jurés, partis délibérer vendredi après presque deux mois d'un procès incendiaire à Los Angeles. Combative, sa défense a tenté de décrédibiliser ses accusatrices.

Accusé de viols et d'agressions sexuelles, l'ancien «roi» américain du cinéma de 70 ans a déjà été condamné à New York en 2020 à 23 ans de prison pour des faits similaires. Au cours de ce nouveau procès, quatre femmes témoignant de manière anonyme ont accusé le producteur de les avoir contraintes à des relations sexuelles dans des hôtels de Beverly Hills et de Los Angeles entre 2004 et 2013.