L’Ukraine révolutionne la guerre «là où l’Otan a échoué»

En Ukraine, des soldats commandent leurs drones en quelques clics, depuis leur bunker. Une nouvelle réalité qui vient chambouler la logique de la guerre moderne.

Des drones commandés en ligne changent la guerre en Ukraine (illustration). Image: watson

Thomas Wanhoff / t-online

Plus de «International»

Un article de

En Ukraine, l'approvisionnement en drones vers le front se gère désormais en grande partie via internet. L’état-major a développé une plateforme que l'on pourrait comparer à Amazon ou Galaxus chez nous. Selon le New York Times et Le Monde, les soldats passent même commande sur la plateforme Brave1 depuis leur tranchée.

«Je peux demander n’importe quel équipement depuis mon bunker», a déclaré le capitaine Poliachenko, chef du département des systèmes sans pilote de la 25ᵉ brigade, dans un entretien accordé au New York Times. En toile de fond, une nouvelle logique de production d’armement se dessine. Là où les armées cherchaient jusqu’ici à limiter le nombre de modèles afin de produire à bas coût en grande série, l’Ukraine mise, pour les drones, sur la diversité.

Au départ, la grande variété est née de la contrainte: l’armée devait adapter des appareils commerciaux et utiliser ce qui existait sur le marché. Mais des entreprises ukrainiennes produisent désormais leurs propres modèles, des engins kamikazes à ceux capables d’atteindre Moscou.

Déjà possible pour 130 brigades

Selon le ministère de la Défense, Brave1 est une plateforme de coordination fondée en 2023, destinée à rassembler tous les acteurs du secteur et à fournir un soutien organisationnel, informationnel et financier «afin d’accélérer le développement de projets de défense innovants sur le territoire». Sa mission est d’établir le pays comme un leader mondial des technologies de défense.

D’après le New York Times, les soldats disposent de deux sites sur lesquels ils peuvent choisir parmi des centaines de modèles, selon le type de mission. Ils décident eux-mêmes des armes dont ils ont besoin. Brave1 propose l'offre la plus large, tandis que DotChain permet également de commander à partir d’un compte virtuel.

Les commandes se font directement sur Brave1 par l'armée ukrainienne. Image: Instagram

Le programme de commande a débuté en novembre 2025 et 130 brigades peuvent en bénéficier désormais. Le portail ne garantit pas seulement de disposer d'armes adaptées. Il permet aussi à l’état-major de suivre plus rapidement les innovations. Car, aujourd'hui, produire un modèle en grandes quantités pour les années à venir n’a plus guère de sens.

Selon le quotidien américain, la technologie évolue plus vite que les procédures d’autorisation. Sur Instagram, les responsables de Brave1 donnent un aperçu de la plateforme, montrant par exemple comment commander des moteurs ou des batteries. Par conséquent, le système d’approvisionnement a été décentralisé.

Ce modèle décentralisé répond à une réalité du terrain. Marina Miron, chercheuse au King’s College de Londres, citée par le New York Times, affirme:

«L’Ukraine a réussi là où l’Otan a échoué»

Un constat partagé par Rob Lee, analyste au Foreign Policy Research Institute et ancien officier de marine: «Une unité sur un segment du front peut avoir besoin de drones différents de ceux utilisés ailleurs.» Désormais, quelques clics suffisent là où des procédures bureaucratiques longues étaient auparavant nécessaires.

En évolution constante

La demande de drones augmente chaque mois, tandis que les exigences techniques évoluent en permanence, indique le colonel Pawlo Palisa. L'ancien commandant de brigade est aujourd'hui à la tête de l’état-major du président, Volodymyr Zelensky. Si la grande majorité des soldats utilise toujours les mêmes fusils et munitions — dont la technologie évolue lentement — il en va totalement autrement pour les drones.

Un soldat lance un drone de reconnaissance (photo d’archives): ces équipements sont désormais disponibles en ligne. stringer/reuters

Selon le site du projet, le catalogue compte désormais plus de 3500 produits, dont 260 drones répondant aux normes de l’Otan. On trouve, en outre, des lasers, des missiles et des bombes guidées. La plateforme vise aussi à attirer des investisseurs. Ainsi, des représentants du ministère de la Défense se sont rendus en mars aux Etats-Unis pour une tournée de présentation. Les objectifs:

Trouver des financements.

Discuter avec des responsables politiques.

Budgets mouvants pour les achats en ligne

Les unités ukrainiennes reçoivent des fonds de l'armée pour acheter des armes. Des récompenses sont même prévues pour les opérations de drones réussies. Une plateforme permet également à des donateurs privés d’augmenter le budget de l'unité de leur choix.

Si les soldats peuvent eux-mêmes passer commande, précise le Times, celle-ci doit encore être validée par un commandant. Elle est ensuite transmise directement au fabricant, qui peut livrer en cinq à dix jours.

Ce nouveau système améliore l’efficacité opérationnelle, a déclaré le commandant Ruslan Habinet au journal. Alors qu’auparavant les drones arrivaient en quantités ou en qualité inadéquates via des commandes massives, le dispositif actuel se montre plus flexible. Le ministère de la Défense en a lui aussi tiré les leçons:

«D’un point de vue civil, le réflexe naturel est de tout décentraliser et de dire simplement: “Achetez ce dont vous avez besoin”» Arsen Zhumadilov, responsable de l’approvisionnement au ministère

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)