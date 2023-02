Vidéo: watson

Une vidéo semble montrer une nouvelle tactique russe

Une explosion près sous un pont près d'Odessa laisse présumer que l'armée de Poutine a décidé d'employer une solution déjà testée contre elle-même par l'Ukraine.

Une vidéo semble montrer que les Russes misent sur une nouvelle tactique dans la guerre contre l'Ukraine. Sur la vidéo de surveillance, enregistrée le vendredi 10 février selon l'horodatage, on voit un véhicule présumé russe exploser sous le pont Sakota, près de la grande ville ukrainienne d'Odessa. Le pont est depuis longtemps une cible de l'armée russe.

Selon plusieurs analystes, il pourrait s'agir d'un drone chargé d'explosifs ou d'un bateau sans pilote. Alors que l'Ukraine a déjà eu recours à ces méthodes en mer Noire, cette vidéo pourrait être la première utilisation de ces armes signalée par la Russie.

Evgeniy Poddubny, correspondant de guerre et propagandiste russe, a commenté la vidéo:

«Presque un an après le début de l'opération militaire spéciale, nous avons commencé à utiliser des drones navals sans pilote.»

Le pont Sakota, une cible importante

Par le passé, la Russie a déjà tenté de détruire le pont par voie aérienne. Il est important, car il était utilisé pour livrer du ravitaillement aux forces ukrainiennes stationnées dans le sud via la Moldavie. Sur la vidéo, on peut voir de la fumée s'échapper du pont après l'explosion. L'ampleur réelle des dégâts n'est pas claire et ne peut pas être déterminée de manière indépendante. (lzo)