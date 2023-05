Vladimir Poutine au Kremlin (photo d'archive) : Aux Pays-Bas, des biens appartenant à son ancien gendre ont été confisqués. (Source : IMAGO/Mikhail Metzel)

L'ex-gendre de Poutine a des ennuis

Les autorités néerlandaises ont saisi des terres appartenant à l'ancien gendre de Vladimir Poutine. Il a été arrêté et ses appareils électroniques ont été saisis. Il risque désormais de faire l'objet d'une enquête.

Thomas Wanhoff

Les Pays-Bas ont saisi une propriété à l'extérieur d'Amsterdam appartenant à l'ancien gendre de Vladimir Poutine. Selon les recherches du média britannique The Guardian, la confiscation a été notée dans des documents du bureau d'enregistrement foncier néerlandais. Le propriétaire serait Jorrit Faassen. L'homme d'affaires néerlandais était marié à Maria Vorontsova, la fille aînée de Poutine. Le mariage aurait été dissous entre-temps, les deux auraient une fille ensemble.

Selon les documents, la propriété de Duivendrecht a été confisquée en raison d'un crime présumé. Les autorités néerlandaises n'ont pas voulu confirmer au Guardian les raisons de la confiscation de la propriété, ni si Faassen faisait l'objet d'une enquête.

Le projet d'investigation russe Proekt Media, avec lequel travaille le Guardian, a publié un document qui proviendrait de l'huissier néerlandais Gertjan van der Veen. Il y explique que la confiscation a été effectuée à la demande des forces de l'ordre. Plus de détails n'ont pas été donnés.

Pas de sanctions contre Faassen

L'avocate Heleen over de Linden, experte en matière de sanctions, a déclaré au journal britannique qu'il y avait une forte probabilité que l'ex-gendre de Poutine soit effectivement la cible d'une enquête. Selon Proekt Media, Faassen, qui habiterait à Moscou, a récemment été interpellé par les enquêteurs néerlandais. Ils ont confisqué son ordinateur portable et son téléphone, après quoi il a pu rentrer en Russie en avion. Proekt Media a collaboré avec le Guardian et la plateforme Follow the money sur la recherche. Le principal concerné n'a pas souhaité répondre à leurs questions.

Les deux filles de Poutine, Maria et Katarina, figurent toutes deux sur les listes de sanctions de l' UE et des États-Unis. L'ancien gendre, en revanche, n'est pas sur les listes.

Lien avec les oligarques

La propriété à l'extérieur d'Amsterdam et son propriétaire présumé, Faassen, sont bien connus du public. Peu de temps après le début de la guerre en Ukraine, des manifestants ont installé des pancartes de protestation sur son sol. La libération du leader de l'opposition russe Alexei Navalny avait alors été exigée par les manifestants. Maria Vorontsova avait été priée de dire à son père de mettre fin à la guerre.

Des pancartes et drapeaux ont été installés sur la propriété. source: the guardian/twitter

Le lot lui-même serait d'environ 1432 mètres carrés. Il est situé dans le village de Duivendrecht, au sud-est d'Amsterdam.

Selon un article du magazine économique néerlandais Quotenet, l'ex-gendre de Poutine avait acheté la propriété à Molenkade Ontwikkeling BV, une société dans laquelle il était enregistré en tant qu'administrateur. Derrière cette dernière se cacherait Gietrin Investment, une entreprise contrôlée par Arkady et Boris Rotenberg.

Tous deux sont considérés comme des amis de Poutine. Les deux oligarques étaient copropriétaires du groupe russe SGM, l'un des plus grands constructeurs de pipelines et de lignes électriques du pays. Boris Rotenberg est sur une liste de sanctions britanniques et, avec son frère, il est également sur une liste de sanctions américaines.

Selon des articles de presse néerlandais, une demande pour construire un immeuble résidentiel et un petit immeuble de bureaux sur la propriété du gendre de Poutine avait été déposée en 2021. Elle a d'abord été repoussée, avant que le processus ne soit suspendu. La situation internationale et la guerre en Ukraine ont apparemment joué un rôle.