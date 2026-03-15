Volodymyr Zelensky a accusé ses alliés européens de faire du «chantage» à Kiev au sujet de l'oléoduc Droujba. Keystone

Pourquoi Zelensky dénonce un «chantage» européen

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse certains alliés européens de faire pression sur Kiev pour réparer l’oléoduc Droujba oil pipeline transportant du pétrole russe.

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Volodymyr Zelensky a accusé ses alliés européens de faire du «chantage» à Kiev au sujet de l'oléoduc Droujba qui transporte du pétrole russe tout en s'inquiétant que les Etats-Unis n'abandonnent l'Ukraine en raison de la guerre au Moyen-Orient.

Zelensky a affirmé que les Européens le pressaient de réparer l'oléoduc Droujba qui transporte du pétrole russe, en liant ce dossier à un prêt européen de 90 milliards de dollars, bloqué par Budapest et qui sert notamment à acheter des armes pour l'Ukraine.

L'oléoduc, endommagé selon Kiev par une frappe russe en janvier sur l'ouest de l'Ukraine, est depuis au coeur d'une dispute entre ce pays et la Hongrie voisine.

«Ils me forcent à rétablir le Droujba», a déclaré Zelensky samedi à un groupe de journalistes dont l'AFP (les propos étaient sous embargo jusqu'à dimanche).

«J'ai dit à nos amis en Europe que cela s'appelle du chantage» Zelensky

«En quoi cela est-il différent de la levée des sanctions contre les Russes?», s'est-il interrogé en référence à la décision américaine d'assouplir les sanctions sur les ventes de pétrole russe en raison de la crise pétrolière déclenchée par la guerre en Iran.

L'Ukraine affirme que les réparations de l'oléoduc pourraient prendre jusqu'à six semaines, ce qui met en colère la Hongrie et la Slovaquie, qui en dépendent pour leurs besoins énergétiques.

Conseillers russes en Hongrie?

La Commission européenne a proposé d'envoyer une mission pour l'inspecter. Selon Zelensky, le dossier a également été soulevé par Emmanuel Macron lors de son voyage à Paris vendredi.

«Si l'on me pose comme condition que l'Ukraine ne recevra pas d'armes, alors, excusez-moi, je suis impuissant... Je ne peux pas laisser l'armée sans armes», s'est insurgé le président ukrainien.

Il a par ailleurs accusé le gouvernement actuel de Viktor Orban, l'un des rares dirigeants européens proches du Kremlin de «diffuser un sentiment anti-ukrainien» dans son pays, et affirmé que des conseillers en communication russes se trouvaient en Hongrie pour aider ce dernier dans sa campagne électorale pour les législatives d'avril.

«Ce sont les conseillers en communication russes qui (...) se trouvent sur le territoire hongrois et aident le gouvernement actuel dans le processus électoral».

L'Ukraine est toutefois prête à travailler avec tout dirigeant hongrois qui «n'est pas un allié» de Vladimir Poutine, a affirmé Zelensky, à un mois d'élections législatives en Hongrie qui pourraient entraîner un changement de gouvernement.

Inquiétude sur les Etats-Unis

Dans sa guerre avec la Russie, l'Ukraine ne veut pas perdre le soutien américain «en raison» de la crise au Moyen-Orient, a par ailleurs déclaré Zelensky.

Washington a été soutien principal de Kiev face à la Russie jusqu'au retour à la Maison Blanche de Donald Trump qui a coupé quasiment toute aide à l'Ukraine et la pousse à conclure un accord avec Moscou.

Des représentants américains ont toutefois demandé de l'aide de Kiev pour contrer les attaques de drones iraniens dans les pays du Golfe, selon Zelensky.

Kiev a envoyé cette semaine ses spécialistes au Qatar, aux Emirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Jordanie pour partager leur expertise de lutte contre les drones iraniens Shahed, que la Russie utilise contre Kiev depuis plusieurs années.

«Nous démontrons notre volonté d'aider les Etats-Unis et leurs alliés au Moyen-Orient» en leur offrant l'expertise ukrainienne en drones, a-t-il expliqué.

Les Ukrainiens ne combattront pas au Moyen-Orient

Concepteur du modèle de drone Shahed, perfectionné par la Russie qui le construit désormais elle-même en masse, l'Iran utilise aujourd'hui sa version avancée contre Israël et les pays du Golfe, visés pour la présence d'intérêts américains, militaires ou économiques.

L'Ukraine a de son côté développé des capacités de brouillage et de destruction de drones, notamment avec des intercepteurs.

Les spécialistes ukrainiens ne vont pas participer aux opérations militaires dans le Golfe, a cependant assuré Zelensky.

«Nous ne sommes pas en guerre avec l'Iran (...) Pour l'instant, il s'agit uniquement de (partager) l'expertise», a-t-il dit.

L'Ukraine va recevoir cette année de France un nouveau système de défense SAMP/T et le testera contre des missiles balistiques russes comme «alternative» au système américain Patriot, a encore annoncé Zelensky.

La Russie tire presque quotidiennement des missiles balistiques sur des zones résidentielles et infrastructures essentielles en Ukraine depuis le début de son invasion de ce pays en février 2022, pire conflit armé en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Seuls les systèmes Patriot peuvent les intercepter, mais l'Ukraine en manque cruellement – en batteries comme en missiles – et craint que la crise au Moyen-Orient n'aggrave encore la pénurie. (tib/ats)