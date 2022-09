Comment les Etats-Unis ont largement contribué à la percée ukrainienne

Les Ukrainiens ont planifié méticuleusement leur contre-offensive pendant des mois. Kiev a apparemment reçu une aide importante de la part de l'armée américaine.

Lors de la préparation de ses contre-offensives dans le sud et l'est du pays, l'armée ukrainienne a apparemment bénéficié du soutien actif du gouvernement américain. Sur l'insistance du président Volodymyr Zelensky, des Ukrainiens de haut rang se seraient adressés dès le début de l'été à leurs homologues américains pour leur demander leur soutien, rapporte le New York Times en se référant à des entretiens avec des hauts fonctionnaires des deux parties.

Selon le rapport, Zelensky a réclamé à ses généraux une riposte spectaculaire contre les troupes russes qui s'étaient alors regroupées et avançaient dans le Donbass. Zelensky aurait exigé de ses militaires un plan pour reprendre la ville de Kherson, au sud de l'Ukraine, et couper la ville de Marioupol des troupes russes dans l'est de l'Ukraine. Mais les militaires n'auraient pas été convaincus par ces plans et auraient craint de très lourdes pertes, selon le New York Times.

«Nous avons ensuite fait un peu de modelage»

Embarrassés, les militaires ukrainiens se seraient alors tournés vers leurs collègues américains, sans doute avec une certaine réticence au début lorsqu'il s'agissait d'évoquer les détails de la contre-offensive prévue, mais avec une confiance croissante par la suite. Les premières analyses des rapports de force sur le champ de bataille auraient confirmé les sceptiques d'une contre-offensive, selon le rapport: ils prévoyaient un échec de l'offensive avec de lourdes pertes pour Kiev.

«Nous avons ensuite fait un peu de modélisation et envisagé différentes possibilités, ce qui nous a permis d'identifier certains itinéraires de contre-offensive plus prometteurs que d'autres», explique le journal en citant Colin Kahl, un secrétaire d'Etat au ministère américain de la Défense.

«Nous avons donné ces résultats aux Ukrainiens et ils ont pris leurs propres décisions sur cette base» Colin Kahl

«Nous n'allons que dans un sens»

A partir du mois d'août, les Etats-Unis auraient fourni aux Ukrainiens de plus en plus de renseignements et d'images satellites, notamment sur les mouvements de troupes des Russes et les éventuelles faiblesses de leurs lignes de défense. «Nous avons vu que les Russes déplaçaient nombre de leurs meilleures troupes vers le sud, près de Kherson, afin de contrer l'offensive ukrainienne annoncée à cet endroit», rapporte le secrétaire d'Etat Kahl. Mais ce faisant, ils auraient affaibli de manière décisive leurs lignes au nord-est près de Kharkiv.

Les Ukrainiens ont alors proposé de lancer non seulement une offensive à Kherson, mais aussi une deuxième à Kharkiv. Le nouveau plan a ensuite été réexaminé et tous les participants sont tombés d'accord: cela peut fonctionner. Avant le début de l'offensive, les Etats-Unis auraient encore envoyé des armes et des munitions supplémentaires que les Ukrainiens avaient spécialement demandées pour leur plan.

Jusqu'à présent, le plan des Ukrainiens semble fonctionner. Dans la région de Kharkiv, les troupes de Kiev ont déclaré avoir récemment libéré 300 localités et environ 150 000 personnes de l'occupation russe. Dans le sud également, les troupes ukrainiennes auraient gagné du terrain, mais pas au même rythme, ni avec la même ampleur qu'à Kharkiv. Le président Zelensky s'est rendu mercredi dans la ville récemment libérée d'Izioum, où il a pris des photos entouré de soldats et a déclaré:

«Nous n'avançons que dans une seule direction, en avant et jusqu'à la victoire»

