Oleksy Danilov dans son bureau: le conseiller gouvernemental ne voit pas l'offensive de printemps comme menacée. Image: keystone

Un cadre ukrainien analyse les fuites américaines et leur impact sur l'offensive

Les attaques de printemps voulues par le commandement ukrainien sont-elles mises en danger par les documents classifiés américains? Un membre du Conseil de sécurité évoque plusieurs scénarios.

Le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense ukrainien, Oleksy Danilov, dément les informations selon lesquelles les documents classifiés américains ayant fuité sur la guerre en Ukraine pourraient compromettre l'offensive de printemps de son pays. La chaîne américaine CNN avait annoncé, en se référant à une source qui serait proche du président ukrainien, que certains plans d'une offensive avaient dû être modifiés.

Danilov en doute. Il ne pense pas que l'informateur de CNN ait accès à ces informations. Dans une interview accordée au journal télévisé allemand Tagesschau, il lance:

«Je peux en tout cas dire que le nombre de personnes qui connaissent nos plans sur notre territoire est extrêmement limité»

Des militaires ukrainiens à bord d'un véhicule blindé en direction de la ligne de front près de Vouhledar, en Ukraine, le dimanche 9 avril 2023. Image: AP

Jeudi dernier, des documents censés montrer des détails sur la guerre en Ukraine – comme les livraisons et les stocks d'armes – avaient été publiés sur plusieurs plateformes sur Internet. Si l'Administration américaine s'inquiète de la fuite – une enquête a été ouverte – l'authenticité de certains documents n'est pas encore claire. Certaines informations semblaient, en effet, avoir été trafiquées.



L'Ukraine dégonfle les révélations

Danilov a, bel et bien, confirmé les contacts étroits de l'Ukraine avec ses alliés. «Les données pour la réalisation de certaines opérations, la taille des unités, qui y participe et dans quelle direction – ces informations sont absolument secrètes», a déclaré le conseiller. Le lancement d'une contre-offensive est décidé au dernier moment et par l'état-major du commandant en chef. Le choix des scénarios est large. On a plusieurs options.

Depuis plusieurs semaines, les spéculations vont de bon train sur une offensive des forces armées ukrainiennes. Des tentatives de percer le front près de Zaporijia sont possibles, tout comme des attaques contre les troupes russes dans le sud de l'Ukraine seraient réalistes. Le président Zelensky a en outre souligné à plusieurs reprises qu'il considérait la Crimée comme un territoire ukrainien. Par le passé, plusieurs attaques de drones ont eu lieu sur la péninsule.

Il a également minimisé l'importance des documents rendus publics. De nombreuses informations sont connues. Pour les documents secrets, ils appartiennent aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Il revient au gouvernement de déterminer l'origine de ces documents et de se demander pourquoi ils ont été rendus publics.

Les dirigeants ukrainiens ont mis en doute une prétendue mise sur écoute du président Volodymyr Zelensky par les Etats-Unis. Des consultations du chef de l'Etat avec militaires se déroulent différemment de ce qui est présenté dans les documents publiés par les services secrets, a déclaré le conseiller présidentiel Mykhaïlo Podoliak à la télévision ukrainienne.

Selon lui, les relations de l'Ukraine avec ses partenaires occidentaux ne sont pas menacées par ces publications. «Ce sont des analyses normales», a-t-il déclaré. Les plans d'une contre-offensive ukrainienne ne seront pas non plus torpillés, car on y travaille encore. (t-online)