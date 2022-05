Les opérations de déminage ont commencé en Ukraine. Plus de la moitié du pays serait minée. Image: sda

La guerre en Ukraine racontée en 6 chiffres exorbitants

Matériel militaire détruit, pertes humaines, nombre grandissant de réfugiés ukrainiens, crimes de guerre et terrains minés, on fait le point en 6 chiffres après 96 jours de guerre.

Sandrine Spycher

Après trois mois de guerre en Ukraine, les pertes humaines et matérielles sont conséquentes. A cela s'ajoutent le nombre toujours croissant de réfugiés ukrainiens et l'étendue des régions minées par les Russes. La reconstruction de l'Ukraine se calcule déjà en centaines de milliards de francs.

Combien d'engins militaires détruits?

Dans un camp comme dans l'autre, un nombre conséquent de véhicules de guerre ont été détruits. Oryx, site d'analyse basée sur des ressources en libre accès, tient un récapitulatif des pertes de matériel. Cette liste est mise à jour selon les nouvelles images disponibles.

D'après ce site de référence, le nombre d'engins de guerre russes détruits depuis le 24 février s'élève à 2408. Le nombre d'engins ukrainiens détruits est lui de 510.

A combien se chiffrent les pertes humaines?

En trois mois de guerre, les pertes humaines sont énormes. Un rapport du Haut-commissariat des Nations unies paru le 23 mai fait état de 3930 civils ukrainiens tués. Le Nouvel Obs souligne qu'il est difficile d'avoir une estimation exacte de ce nombre. Les autorités ukrainiennes estiment, quant à elles, que 20 000 personnes ont péri à Marioupol, un nombre bien plus élevé que l'estimation de l'ONU.

Les images glaçantes de Marioupol vue du ciel Vidéo: watson

Du côté militaire, les pertes sont également difficiles à estimer. Selon BFMTV, la Russie admet faire face à des «pertes importantes». L'Américain Michael Kofman, cité par Le Monde, estime les pertes militaires russes à environ «10 000 à 12 000 morts». Le ministère ukrainien de la Défense annonce, sur Twitter, que l'armée russe a perdu environ 29 350 hommes.

Dans les rangs ukrainiens, les pertes ne sont pas connues. Les autorités ukrainiennes, notamment le président Volodymyr Zelensky, parlent de 50 à 100 morts quotidiens dans le Donbass, selon Le Monde.

Combien de réfugiés ukrainiens?

Le Haut-commissariat de l'ONU a enregistré quelque six millions et demi de réfugiés depuis le début de la guerre. Le 25 mai, le nombre exact était de 6 659 220 réfugiés. Près de la moitié des réfugiés sont en Pologne. La Roumanie, la Russie et la Hongrie ont également accueilli plus d'un demi-million de réfugiés chacune. En Suisse, plus de 50 000 réfugiés ukrainiens sont arrivés en moins de trois mois.

La BBC parle aussi de plus de quatorze millions de personnes qui auraient fui leur foyer. Outre les six millions de réfugiés dans d'autres pays, ce sont donc huit millions de personnes qui ont rejoint des régions ukrainiennes moins touchées par la guerre.

Témoignage d'une famille de réfugiés Vidéo: watson

Combien de kilomètres carrés minés?

Selon BFMTV, près de la moitié du territoire ukrainien est miné. La surface contaminée par des engins explosifs s'élèverait à plus de 300 000 km2. Cité par le média, Oleh Bondar, responsable des services de déminage de la Sécurité civile ukrainienne, précise que les territoires minés sont:

«La région de Donetsk, la région de Louhansk (est) et la République autonome de Crimée (sud), ainsi que les eaux de la mer Noire et de la mer d'Azov.»

Human Rights Watch souligne, dans son rapport du 11 mai, que le nombre exact de mines posées par les forces russes est inconnu. Des centaines de mines ont, toutefois, été identifiées, notamment dans des zones habitées.

Combien de crimes de guerre?

Différentes estimations du nombre de crimes de guerre ont été faites et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Citée par BFMTV, Iryna Venediktova, procureure générale de l'Ukraine, parle de 8600 crimes de guerre à la fin du mois d'avril. Après trois mois de guerre, on parle de près de 10 000 cas de crimes de guerre possibles, selon la BBC.

La Suisse pourrait participer à l'enquête sur les crimes de guerre en Ukraine. Selon le procureur général de la Confédération, Stefan Blätter, cité par Swissinfo, la Suisse pourrait récolter des témoignages auprès des réfugiés et partager ses informations avec la Cour pénale internationale.

Combien de milliards pour reconstruire l'Ukraine?

L'étendue des destructions depuis le début de la guerre en Ukraine se chiffre en milliards de dollars. Selon la radio américaine National public radio, l'Ecole d'économie de Kiev estime le coût des dommages matériels à 4,5 milliards par semaine. En plus des bâtiments, routes et ponts à reconstruire, l'Ukraine devra également remettre sur pied son économie.

La question de savoir d'où viendra l'argent se pose également. Alors que Joe Biden a signé une loi promettant 40 milliards de dollars en soutien à l'Ukraine, la Commission européenne a déjà mobilisé 4,1 milliards d'euros. La Commission a en outre proposé une aide supplémentaire de neuf milliards d'euros en prêt, pour la reconstruction de l'Ukraine.