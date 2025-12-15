«Mon fils est un héros»

L'homme qui s'est jeté sur l'un des tueurs de Bondi Beach est actuellement soigné à l'hôpital après avoir lui-même reçu des balles. Ses parents confient leur fierté après son geste de bravoure.

Une attaque visant une fête juive a secoué la métropole australienne de Sydney ce dimanche 14 décembre. Deux terroristes - liés à l’Etat islamique d'après les médias australiens - ont ouvert le feu à Bondi Beach, faisant des dizaines de victimes. Les deux hommes, un père et son fils, ont tué au moins quinze personnes, selon un dernier bilan.

Alors que l’un des assaillants a fini par être abattu par la police, c'est un civil qui s'est distingué par son courage hors norme. Une vidéo montre le moment où Ahmad Al Ahmad, 43 ans, se rue sur l’un des assaillants armés et parvient à le désarmer.

Ahmad Al Ahmad a lui-même été blessé lors de l’attaque. Il attend actuellement plusieurs opérations après avoir été touché par balles, rapporte ABC News.

Vidéo: watson

Quatre à cinq balles à l’épaule

Selon ses parents, leur fils était en train de boire un café avec un ami à Bondi Beach lorsqu’il a entendu des coups de feu. Il aurait vu l’un des tireurs accroupi derrière un arbre et se serait approché de lui par-derrière au moment où celui-ci n’avait plus de munitions.

Après une brève lutte, il a réussi à lui arracher son arme. C’est ensuite le second tireur qui l’a touché depuis un pont routier tout proche.

Ahmad Al Ahmad aurait été atteint par quatre à cinq balles à l’épaule, dont plusieurs se trouveraient toujours dans son corps.

Il a travaillé dans la police

«Mon fils est un héros», a déclaré son père, Mohamed Fateh Al Ahmed, en arabe à la chaîne ABC. Installé en Australie depuis 2006, son fils est citoyen australien. Les parents ont expliqué être arrivés de Syrie à Sydney il y a seulement quelques mois pour rejoindre leur fils.

Le quadragénaire aurait travaillé dans la police et dans les forces de sécurité centrales. «Il a cet instinct de protection envers les autres. Lorsqu’il a vu des personnes à terre, du sang partout, sa conscience et son âme l’ont immédiatement poussé à se jeter sur l’un des terroristes pour lui enlever son arme», a raconté le père.

«Je ressens de la fierté et de l’honneur, car mon fils est un héros de l’Australie»

Lorsque l’assaillant s’est retrouvé à court de munitions, son fils lui a pris son arme, avant d’être lui-même touché.

«Nous prions pour que Dieu le protège»

Toujours selon ABC, Ahmad Al Ahmad a deux frères: l’un vit en Allemagne, l’autre en Russie. A l'hôpital, il a reçu la visite d'un invité de marque en la personne de Chris Minns, premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud.

Ce dernier a écrit sur X: «Il ne fait aucun doute que davantage de vies auraient été perdues sans son courage altruiste. Merci, Ahmed.» (izo/jzs avec agences)

