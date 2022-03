Contact perdu avec les systèmes de contrôle à Tchernobyl

Zaporojie est la plus importante centrale d'Europe. Ses réacteurs ont été mis en service entre 1984 et 1995. Ils sont de conception moderne comparé à Tchnernobyl, première centrale construite dans le pays, en 1970, où les réacteurs étaient bien moins sécurisés. (jah/ats)

«Je suis profondément préoccupé par la situation difficile et stressante dans laquelle se trouve le personnel de la centrale nucléaire de Tchernobyl et par les risques potentiels que cela comporte pour la sécurité nucléaire.»

Avec une transmission de données à distance coupée et le régulateur ukrainien ne pouvant contacter la centrale que par courrier électronique, Rafael Grossi a réitéré son offre de se rendre sur le site, ou ailleurs, pour obtenir de toutes les parties un «engagement en faveur de la sûreté et de la sécurité» des centrales électriques ukrainiennes.

Plus de 200 techniciens et gardes sont bloqués sur le site, travaillant treize jours d'affilée sous surveillance russe. L'AIEA a demandé à la Russie de les autoriser à effectuer des rotations, le repos et les horaires fixes étant essentiels à la sécurité du site.

L'AIEA utilise le terme «garanties» pour décrire les mesures techniques qu'elle applique aux matières et activités nucléaires, dans le but de dissuader la propagation des armes nucléaires par la détection précoce de l'utilisation abusive de ces matières.

L'armée russe a pris le contrôle de la centrale nucléaire et l'Agence internationale de l'énergie atomique ne reçoit plus d'informations.

Les espions américains prévoient le pire pour l'avenir du monde

Un rapport des renseignements américains dresse un bilan préoccupant des menaces qui peuvent frapper les Etats-Unis et leurs alliés.

Un article du site Bloomberg déballe un dossier des services secrets américains. Et l'incipit est plutôt alarmant: la Chine développe l'une des plus grandes forces nucléaires de l'histoire tandis que la Russie exploitera toutes les opportunités pour saper les Etats-Unis et ses alliés, selon l'évaluation annuelle faite par le Bureau du renseignement national. Et ça, un détail qui a son importance, c'était avant les folies de Poutine. Vous voilà prévenus.