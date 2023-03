Alexeï Navalny. image: keystone

Pourquoi l'Oscar du principal ennemi de Poutine énerve les Ukrainiens

Un documentaire retraçant la lutte d'Alexeï Navalny contre le régime de Poutine vient de remporter un Oscar. Mais ce sacre est loin de faire l'unanimité.

Le Russe Alexeï Navalny s'est lancé dans une campagne d'opposition face à Vladimir Poutine. Il en paie les conséquences. Après avoir échappé à une tentative d'assassinat, Alexeï Navalny a été condamné à plusieurs années de prison. Il purge actuellement sa peine en Russie.

La lutte d'Alexeï Navalny contre le régime de Poutine n'est pas vaine. En Occident, elle a été relayée dans un documentaire qui vient de remporter un Oscar.

Trailer du documentaire «Navalny» 👇 Vidéo: youtube

Dans le camp Navalny, la joie était grande. Sa famille a reçu le prix en personne à Los Angeles. Les réactions ont été vives:

«Je suis heureux de l'attention portée au film. Je suis ici pour faire sortir mon père de prison.»

Les proches d'Alexeï Navalny sur la scène des Oscars. image: keystone

Hollywood et l'industrie cinématographique américaine honorent l'ennemi de Poutine. «Il est en prison parce qu'il a dit la vérité et parce qu'il se bat pour notre liberté», a déclaré Maria Pevchik, qui travaille pour Navalny et qui faisait partie de son entourage sur le tapis rouge.

L'ennemi de Poutine n'est pas l'ami de l'Ukraine

Cette récompense est loin de réjouir les Ukrainiens. Dans la lutte contre le régime du Kremlin, ils voient en Navalny tout sauf un allié.

Car Navalny a certes condamné la guerre en Ukraine au cours des derniers mois. Mais selon les Ukrainiens, il n'a jamais dénoncé l'impérialisme russe et les revendications sur le territoire ukrainien qui l'accompagnent.

Bien au contraire. Après l'annexion de la Crimée en 2014, Alexeï Navalny était d'avis que la péninsule reste un territoire russe. Et il s'est prononcé contre l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan.

«Un goût de propagande»

Pour les Ukrainiens, Navalny n'est donc pas un ami.

«La première photo illustre le combat pour la liberté. La deuxième photo le combat pour le pouvoir. Deux choses à ne pas confondre», a twitté Taras Mischenko, rédacteur en chef du média ukrainien Mezha.Media.

Andriy Sadovyi, maire de la ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, s'est également exprimé sur le sujet:

«Navalny est un sandwich qui a été emballé dans une boîte à lunch et a été transporté à travers le monde pour prouver qu'il existe encore une opposition en Russie. Ils discutent de la recette, du pain rassis, du fromage avarié et de l'odeur spécifique de la propagande russe qui se dégage désormais de la statuette des Oscars.»

Suprématie russe

En février de cette année, Navalny et son équipe ont certes sensiblement modifié leur ton vis-à-vis de l'Ukraine. Navalny a alors parlé d'une «invasion massive et non provoquée des troupes russes en Ukraine»:

Mais cela ne fait pas de lui un ami de l'Ukraine. D'autant plus que les libéraux lui reprochent ses déclarations racistes et xénophobes répétées dans le passé. Des propos également dirigés contre les Ukrainiens.

C'est sans doute le journaliste ukrainien Ostap Yarisch qui a le mieux décrit l'aversion des Ukrainiens pour Navalny:

«Navalny est-il un opposant de Poutine? Oui. Est-ce pour cela qu'il a été injustement emprisonné par le Kremlin? Tout à fait. Est-il contre la guerre? C'est ce qu'il dit. Mais rejette-t-il pour autant l'approche coloniale et l'idée de la supériorité/domination russe sur les autres nations? Définitivement pas. C'est ce qu'il faut garder cela à l'esprit.»

