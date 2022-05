Azovstal résiste toujours, progression russe dans le Donbass: le point sur la nuit

Les derniers militaires retranchés dans l'usine Azovstal refusent de se rendre et ont lancé un appel à Elon Musk. Les troupes russes et ukrainiennes s'affrontent entre Kherson et Mykolaïv.

Kiev propose à la Russie un échange pour Marioupol

Les dirigeants ukrainiens ont proposé un accord d'échange à l'armée russe: si Moscou permet d'évacuer les soldats gravement blessés de l'aciérie Azovstal, Kiev va libérer des prisonniers de guerre russes. C'est ce qu'a affirmé la vice-première ministre Iryna Verechtchouk dans le journal Ukrayinska Pravda. Les négociations se poursuivent.

Ces derniers jours, les souffrances des soldats ukrainiens blessés dans l'aciérie ont été rapportées à plusieurs reprises. Selon un infirmier, il y a désormais une pénurie totale de médicaments. La vaste aciérie est le dernier bastion des troupes ukrainiennes dans la ville portuaire de Marioupol, gravement détruite.

Dans l'aciérie. Image: sda

Le commandant de la 36e Brigade des Marines de Marioupol, Sergueï Volyna, a lancé un appel direct au milliardaire américain Elon Musk:

«Aidez-nous à quitter Azovstal pour un pays tiers. Si ce n'est pas vous, qui d'autre? Donnez-moi une piste»

Combats entre Kherson et Mykolaïv

Les troupes russes et ukrainiennes se sont à nouveau livrées à des combats acharnés dans la région située entre Kherson et Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine.

La situation près de Mykolaïv. Image: sda

Les défenseurs n'ont donné aux assaillants russes «aucune possibilité de progresser», a indiqué le commandement militaire ukrainien. Au cours des combats, au moins 23 soldats russes ont été tués et deux chars ont été détruits, ainsi qu'un dépôt de munitions, a indiqué l'agence Unian en citant le communiqué. Ces informations n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

Les Russes progressent dans le Donbass

Le chef d'état-major ukrainien a précisé mercredi soir que les Russes poursuivaient leurs opérations dans l'Est, en particulier vers Slobozhansky et Donetsk - notamment Roubijné et Lyman pour en prendre le contrôle -, mais pas vers Kharkiv près de laquelle la localité de Pytomnyk «a été libérée» par les combattants ukrainiens.

Les forces russes gagnent lentement du terrain dans le Donbass. Les villes jumelles de Severodonetsk et Lyssytchansk, assiégées, semblent notamment pouvoir tomber à tout moment, a constaté l'AFP mercredi.

L'armée russe accuse les soldats ukrainiens d'atrocités

L'armée russe a appelé les organisations internationales à évacuer les localités de l'est de l'Ukraine, en évoquant «une situation humanitaire catastrophique pour la plupart des civils». En vérité, cette mesure vise à faciliter ses propres attaques.

Selon le colonel-général Mikhaïl Misintsev, les troupes ukrainiennes se sont retranchées dans ces localités et ont utilisé leur propre population civile comme bouclier vivant. Environ 90 000 civils se trouveraient à Sloviansk et Kramatorsk. Kramatorsk et Sloviansk sont considérées comme les pierres angulaires des lignes de défense ukrainiennes dans l'est de l'Ukraine.

La Russie «menace l'ordre mondial»

Une session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme est prévue jeudi à Genève, convoquée à la demande de Kiev pour se pencher sur «la détérioration de la situation des droits humains en Ukraine». La Russie, devenue simple observatrice après avoir quitté cette organisation en avril, a décidé de ne pas participer.

Ursula von der Leyen a condamné la «guerre barbare» de la Russie. Image: sda

La Russie «est aujourd'hui la menace la plus directe pour l'ordre mondial avec la guerre barbare contre l'Ukraine, et son pacte inquiétant avec la Chine», a déclaré jeudi à Tokyo la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen après avoir rencontré le Premier ministre japonais Fumio Kishida avec le président du Conseil européen Charles Michel.