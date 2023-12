«Je n'en peux plus»: les soldats ukrainiens sont épuisés

«Je n'en peux plus»: les Ukrainiens sont épuisés

L'Ukraine a besoin de nouvelles recrues plus jeunes. Actuellement, ce sont surtout des hommes âgés qui se battent. Un rapport explique pourquoi la mobilisation piétine.

Levent Constabel / t-online

Plus de «International»

Un article de

Dans la lutte contre la Russie, l'Ukraine mise particulièrement sur les soldats d'âge moyen, tandis que les jeunes hommes aptes au service militaire restent souvent dans les grandes villes. Comme l'écrit le Wall Street Journal, la corruption et les différences de classe jouent également un rôle dans le recrutement d'hommes âgés.

Dans un entretien avec le magazine américain, le soldat ukrainien Dubok, âgé de 47 ans, raconte son enrôlement forcé. Dubok se rendait au salon de coiffure de sa petite ville natale lorsque trois recruteurs l'ont attrapé.

Un soldat ukrainien sur le front dans le sud du pays.

Les trois soldats auraient poussé Dubok dans leur voiture, puis l'auraient retenu pendant deux jours dans une pièce sombre du centre de service local, jusqu'à ce qu'il accepte d'être recruté.

«On m'a ensuite coupé les cheveux au camp d'entraînement» explique Dubok au Wall Street Journal.

D'ingénieur à fantassin

Dubok a proposé de travailler comme technicien derrière le front en raison de son expérience professionnelle. A l'époque, il travaillait comme ingénieur électricien. Or, les recrues devaient payer des pots-de-vin pour obtenir un poste moins dangereux dans l'armée. Au lieu de cela, il a donc été affecté à une unité d'infanterie en service depuis le début de la guerre. Selon l'article du Wall Street Journal, l'unité de Dubok, la 47e brigade mécanisée, a défendu la ville d'Avdiïvka contre l'armée russe.

C'est là-bas que se déroulent actuellement les plus grandes batailles de la guerre en Ukraine. «Physiquement, je ne peux plus le supporter», a déclaré Dubok au Wall Street Journal à propos du combat au front. «Je sens que je n'ai plus 20 ans.»

👉Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine👈

Manque de personnel

Après presque deux ans de guerre contre la Russie, l'Ukraine souffre d'un manque considérable de soldats. Comme le suggère l'article du Wall Street Journal, les combattants les plus motivés se sont portés volontaires au début de la guerre.

Ceux d'entre eux qui n'ont pas été tués ou blessés sont épuisés. En revanche, la Russie, dont la population est nettement plus importante, peut compter sur davantage de recrues pour compenser ses propres pertes et remplacer les soldats épuisés.

De plus, en raison d'un système de défense en mauvais état, l'Ukraine a du mal à mobiliser du personnel apte à se battre et à répartir équitablement la charge de la mobilisation sur l'ensemble de la société. Selon le Wall Street Journal, la corruption, les exceptions et la prudence politique sont responsables du fait qu'une grande partie de la classe moyenne urbaine est protégée de l'obligation de se battre sur le front à l'est du pays. Les hommes d'âge moyen des régions à faibles revenus – souvent des villages et des petites villes – sont les plus durement touchés.

A la salle plutôt qu'au front

Les soldats ukrainiens expérimentés qui se battent contre la Russie depuis 2022, voire depuis 2014, sont frustrés par les nouvelles recrues qui ont déjà dépassé le sommet de leurs capacités physiques.

«Les remplaçants ne sont pas assez bons. Ce sont des hommes ruraux, âgés de 43 à 50 ans, parfois avec des problèmes de santé» Un fantassin expérimenté

De nombreux soldats sur le front sont déçus de voir que beaucoup d'hommes en âge de se battre, âgés d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années, passent leur temps dans les salles de sport, les bars ou les restaurants au lieu d'aller aider sur le front. Selon eux, on ne peut donc pas parler d'une mobilisation totale de la société ukrainienne.

500 000 nouvelles recrues pour l'Ukraine?

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé mardi que l'armée lui avait demandé jusqu'à 500 000 recrues supplémentaires. Il a souligné qu'aucune décision n'avait encore été prise et a qualifié le sujet de «très sensible». Il a en outre fait remarquer que de nombreux soldats engagés depuis longtemps dans les combats doivent être démobilisés.

Selon le ministre ukrainien de la Défense, environ 800 000 personnes combattent actuellement dans l'armée ukrainienne. Les victimes de la guerre n'ont pas été rendues publiques, mais la population est consciente que la guerre fait de nombreuses victimes. De plus, les nouvelles du front sont décourageantes pour de nombreux citoyens – dont les recrues potentielles.

Les commandants de l'armée ukrainienne continuent de miser sur des tactiques d'attaque coûteuses, renforçant la peur d'être enrôlé. Dubok souligne dans son entretien avec le Wall Street Journal que les gens ont compris que:

«Si on est fantassin, on ne survit pas forcément jusqu'à la fin de la guerre»

Réforme du processus de recrutement

De nombreux jeunes hommes ukrainiens ont donc versé des pots-de-vin pour passer la frontière et quitter l'Ukraine. Les principaux problèmes de corruption se situent au niveau des bureaux d'enrôlement. Des articles de sites d'information ukrainiens suggèrent que le président Zelensky a renvoyé les 24 chefs régionaux de la conscription en Ukraine en août dernier.

Le ministère ukrainien de la Défense prévoit à présent des réformes pour remanier l'armée et les processus de recrutement. Il s'agit notamment de faire appel à des sociétés de recrutement et de créer un registre numérique national des hommes aptes au service militaire afin de rendre le service militaire plus transparent et plus difficile à contourner.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder