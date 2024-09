Le drone «Queen Hornet» devrait désormais également être équipé d'un fusil. Image: dr

Un nouveau drone pour pourchasser les soldats russes

Un drone ukrainien armé d'un fusil prend pour cible des soldats russes. Il aurait déjà été testé sur le front.

Un drone très spécial développé en Ukraine a été vu pour la première fois au front. Sa spécificité? Il possède une extension bien particulière: un fusil mitrailleur, probablement un AK-74. Une vidéo est apparue sur les médias sociaux, qui montrerait la «Hornet Queen» (en français: la reine des frelons) lors d'une mission à Donetsk.

Apparemment, le drone a déjà pris pour cible des soldats russes. Les images ont été capturées par le «Hornet Group», une association de volontaires qui fabriquent des drones pour l'armée ukrainienne. Les constructeurs ont expliqué:

«Notre armée continue de développer le Hornet Queen équipé d'armes automatiques. Cette fois-ci, la première mission de combat a été menée – contre une position avec des forces russes»

L'appareil en action 👇 Vidéo: watson

La précision, un défi

Le clip, diffusé sur différentes plateformes, montre le canon d'un fusil devant une caméra fixée à un drone. Les images donnent à voir des tirs avec le fusil. Il s'agirait encore d'un test. Selon le «Hornet Group»,, cela permettrait de voir dans quelle direction l'armée peut faire évoluer l'appareil. Alors coup de comm', comme cela arrive souvent dans ce conflit d'un côté ou de l'autre, ou véritable nouvelle arme?

C'est là toute la question. A ce niveau rien n'est clair, notamment à quel point l'installation est précise quand il s'agit de tirer:

«Parmi les plus grands défis, il y a la garantie de la précision contre la cible, qui nécessite des dispositifs de visée supplémentaires, ainsi que la gestion de munitions limitées et la garantie d'un rechargement rapide.» Kyiv Post

La question de savoir comment le recul modifie la trajectoire devrait également jouer un rôle. Dans la vidéo, le drone effectue des corrections de trajectoire lors des tirs.

Le plus grand drone

Mi-juillet, le groupe «Wild Hornets» avait pour la première fois donné des détails sur son nouveau développement. Il s'agirait du plus grand drone FPV (pilotage en immersion) ukrainien. L'appareil, doté d'un châssis de 15 pouces, est constitué à 65% de composants ukrainiens, avait-on alors indiqué. Il aurait été développé à la demande du commandant du bataillon K-2, Kyrylo Weres, qui souhaitait disposer d'un drone relativement bon marché et facile à utiliser, capable de larguer des charges explosives.

D'après le Kyiv Post, 100 de ces drones seraient déjà en service sur le front. Ils peuvent porter jusqu'à 9,5 kilos et se servent pas uniquement au combat et à l'attaque, mais aussi comme moyen de transport pour le ravitaillement. D'autres fonctions seraient la recherche de mines et l'amplificateur de signaux. La reine des frelons peut ainsi transmettre des signaux radio à des drones situés jusqu'à 25 kilomètres de distance. Une nouvelle version de l'appareil devrait bientôt supporter un poids allant jusqu'à 18 kilogrammes. (wan)

