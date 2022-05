L'historienne militaire Tamara Cubito détaille pour watson ce qui pourrait arriver aux derniers soldats d'Azovstal. image: keystone

Poutine a capturé les défenseurs de Marioupol: que va-t-il leur faire?

Les derniers défenseurs de Marioupol sont aux mains des Russes. L'historienne militaire Tamara Cubito détaille pour watson ce qui pourrait leur arriver.

Ce sont des visages épuisés qui font le tour du monde en ce moment. Ce sont les visages des soldats et combattants ukrainiens terrés dans les bunkers d'Azovstal depuis plus de deux mois. Maintenant, ce sont des prisonniers de guerre de l'armée russe.

Voici ce qui pourrait arriver à ces visages épuisés:

Qui sont les combattants d'Azovstal et où sont-ils?

Le matin du 16 mai, l'agence de presse russe RIA Novosti a rendu compte d'un cessez-le-feu prévu dans l'enceinte d'Azovstal dans la ville portuaire ukrainienne de Marioupol. Objectif? Faire sortir les soldats blessés des tunnels.

Lundi soir, Reuters a rapporté que les 264 premiers soldats étaient entassés hors de l'enceinte d'Azovstal dans cinq bus. Selon l'agence de presse, 53 d'entre eux étaient grièvement blessés.

Zelensky a déclaré dans son discours du 16 mai que le processus était surveillé par des soldats et des policiers ukrainiens, ainsi que par des médiateurs internationaux de la Croix-Rouge internationale (CICR) et de l'ONU.

Les soldats ont été emmenés dans des régions pro-russes d'Ukraine. Les 53 blessés graves sont soignés dans un hôpital de la ville de Novoazovsk, contrôlée par les séparatistes.

Selon des informations russes, les combattants restants ont été emmenés dans le petit village d'Elenovka, occupé par les troupes russes. D'autres sources telles que l'agence de presse Associated Press (AP) affirment que les soldats en bonne santé ont été emmenés à Olenivka (Donetsk).

Les combattants d'Azovstal sont maintenant en captivité. Selon des informations ukrainiennes, un échange de prisonniers est prévu. Mais cela n'arrivera peut-être pas.

Car la Russie accuse les soldats du régiment Azov, qui font partie des défenseurs des bunkers de Marioupol, d'être des «nazis» d'extrême droite.

Le parquet général russe demande désormais la reconnaissance du régiment Azov comme organisation terroriste.

Le président de la Douma d'État Viatcheslav Volodine a écrit sur Telegram le 17 mai:

«Notre pays traite les personnes qui se rendent ou sont capturées avec humanité. Mais en ce qui concerne les nazis, notre position ici doit rester inchangée: ce sont des criminels de guerre et nous devons tout faire pour les traduire en justice.»

Que va-t-il leur arriver maintenant?

Ce qu'il adviendra des combattants d'Azowstal est «très difficile à prévoir», explique Tamara Cubito de l'Académie militaire de l'ETH Zurich. Elle a fait des recherches approfondies sur les prisonniers de guerre et déclare:

«Dans le pire des cas, ils risquent un interrogatoire, incluant de la torture, suivi d'une condamnation pour crimes de guerre avec une peine appropriée en Russie. Dans le meilleur des cas, ils seront bientôt échangés.»

Selon Tamara Cubito, les combattants d'Azovstal sont un symbole important pour la propagande des deux pays. «Pour les Ukrainiens en tant que héros de la lutte pour la liberté et pour les Russes en tant que nazis.» Il est donc concevable «que cette "valeur" joue un rôle dans leur échange, par exemple un combattant d'Azovstal pour trois soldats russes». Une condition préalable essentielle à un échange de prisonniers est que les deux parties soient sérieusement intéressées. «Je ne suis pas sûr que les Russes le soient.»

L'experte explique que le fait que les combattants ukrainiens soient actuellement soignés dans un hôpital correspond aux Conventions de Genève, que la Russie a également signées.

«Les blessés et les malades doivent être secourus et soignés» Tamara Cubito

L'historienne militaire Tamara Cubito. bild: zvg

Il n'est pas possible de dire exactement comment les prisonniers de guerre ont été traités pendant la guerre en cours, selon la spécialiste. Il manque des rapports indépendants sur le sujet. «Cependant, ce que l'on sait n'indique pas un traitement particulièrement bon. Une mission de l'ONU a déclaré que des soldats ukrainiens avaient des ecchymoses suspectes dans des vidéos prises peu de temps après leur capture. Ils ont également été intimidés et insultés.» Dans une interview accordée à Watson, Tamara Cubito a également critiqué les pratiques ukrainiennes.

On en sait davantage sur les civils ukrainiens enlevés:

«Leur traitement semble avoir été catastrophique. Certains rapportent qu'ils ont même dû amputer des membres. Le traitement des prisonniers de guerre ne sera probablement pas meilleur, au contraire»

Par le passé, les Russes étaient souvent «pas particulièrement doux» avec les prisonniers de guerre, selon Tamara Cubito. «Cela reflète peut-être aussi la façon dont ils ont traité des parties de leur propre population et le font toujours. Goulag, camp pénal et j'en passe.» L'historienne militaire souligne: «Cependant, il faut aussi se rendre compte que le mauvais traitement des prisonniers de guerre fait malheureusement partie de presque tous les conflits et l'Occident a également été coupable.»

Des héros «sauvés» ou des soldats qui «se rendent»?

Le mythe d'Azovstal fait partie de la propagande – tant du côté russe que du côté ukrainien. Ainsi, la communication joue un rôle décisif pour les deux belligérants lorsque Azovstal est mentionné.

Tard dans la soirée de mardi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que «le sauvetage des combattants d'Azovstal» était en cours, car l'Ukraine avait besoin de «héros vivants». Les médias ukrainiens ont également parlé d'«évacuation».

Le ministère russe de la Défense, quant à lui, a présenté le retrait des soldats ukrainiens d'Azovstal comme une capitulation. Selon les médias russes, 959 combattants ukrainiens de l'aciérie assiégée d'Azovstal se sont «rendus» mercredi.

Tamara Cubito explique:

«Le mot 'évacuer' implique que l'on n'a pas subi de défaite, et cela s'inscrit bien sûr dans le récit ukrainien d'une lutte héroïque pour l'aciérie et Marioupol en général. Se rendre signifie que les Russes ont gagné, et bien sûr cela correspond au récit russe. Ce qui semble clair, c'est que les combattants sont désormais entre les mains des Russes, ou plutôt des séparatistes russes. 'Soumis' pourrait donc être plus proche de la vérité.»

Azovstal - le symbole de la résistance ukrainienne

«Cela pourrait être ma dernière déclaration, car il ne nous reste que quelques jours, voire quelques heures. (...) Nous vous demandons de nous emmener sur le territoire d'un pays tiers afin que nous soyons en sécurité», cet appel dramatique est parvenu à CNN le 19 avril. Il a été émis par Serhyy Wolyna, commandant de la 36e brigade de marine ukrainienne, au plus profond des bunkers d'Azovstal.

À ce moment-là, l'usine sidérurgique d'Azovstal - l'une des plus grandes usines métallurgiques d'Europe - était depuis longtemps devenue le dernier retranchement des forces armées ukrainiennes dans la ville portuaire assiégée de Marioupol.

Situé à l'est de la ville portuaire, Azovstal est un vaste complexe industriel de béton et de murs épais, de portes en acier et de passages souterrains renforcés. Une forteresse massive probablement conçue pour résister à une guerre nucléaire.

Après cet appel dramatique, Azovstal et le sort des personnes dans les bunkers ont occupé le centre de l'opinion publique mondiale. Les défenseurs ukrainiens d'Azovstal sont devenus un symbole de la résistance ukrainienne face à l'agresseur russe.

Dès le 29 avril, la Croix-Rouge, en coopération avec les agences onusiennes, a réussi à évacuer des civils. Mais sous les ruines fumantes, se cachent encore des civils ukrainiens: femmes, enfants, vieillards.

La civile Katharin a déclaré à la BBC après son évacuation:

«Nous avons été bombardés du matin au soir. Artillerie, missiles, frappes aériennes. Nos enfants ne pouvaient pas dormir. Ils ont pleuré. Ils avaient peur. Et nous aussi. Il y a eu plusieurs moments où nous avons perdu espoir de pouvoir en sortir un jour.»

Après avoir évacué les civils, les combattants ukrainiens ont continué à défier les attaques russes.

Le 10 mai, le régiment d'Azov a publié des images de soldats blessés tenant dans les bunkers. sans soins médicaux adéquats. Le mythe des «héros vivants», comme les appelait Zelensky, a reçu un visage.

Le 15 mai, les Ukrainiens ont annoncé:

«L'enfer est venu sur terre. A Azovstal»

L'armée russe a bombardé les aciéries et les combattants restants avec des obus étincelants et lumineux - seule une enquête indépendante pour déterminer avec certitude s'il s'agit de bombes au phosphore.

Deux jours plus tard, les premiers combattants ont quitté les locaux de l'aciérie en bus. L'armée russe contrôle désormais entièrement la ville ukrainienne de Marioupol. C'est fini.