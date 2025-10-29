larges éclaircies10°
Un Ukrainien accusé «d'aider les Russes» avec son chien

Cet Ukrainien n'aurait pas dû se prendre en photo avec son chien

Un officier ukrainien est au cœur d’une polémique. Il est soupçonné d’avoir publié sur les réseaux sociaux des cartes du front supposément classées secrètes.
29.10.2025, 16:5829.10.2025, 18:30
Anna-Lena Janzen / t-online
Un article de
t-online

Un haut gradé de l’armée ukrainienne a déclenché la controverse après avoir partagé sur les réseaux sociaux des photos de lui et de son chien, un bouledogue français. Le problème? Sur plusieurs clichés, on distingue aussi des cartes militaires montrant des zones de combat en Ukraine, qui seraient considérées comme confidentielles.

Selon plusieurs médias ukrainiens concordants, l’homme figurant sur ces photos serait le commandant des forces d’assaut ukrainiennes, Valentyn Manko. Sur les images – qu’il aurait lui-même publiées sur TikTok – on le voit poser avec son chien, parfois devant des cartes étalées ou des écrans affichant des terrains militaires.

Toujours d’après la presse locale, les photos, apparemment prises dans un poste de commandement avancé, montreraient une portion du front allant de Pokrovsk jusqu’aux zones orientales des régions de Dnipro et de Zaporijjia, une zone actuellement très disputée. Le média ukrainien Channel 24 précise que «de telles actions pourraient aider les Russes».

Pokrovsk.
Image: watson

L’activiste ukrainien Serhiy Sternenko a lui aussi réagi sur X (anciennement Twitter) et Telegram:

«Le colonel Manko a publié sur TikTok des photos où l’on voit des cartes portant la mention “Strictement confidentiel”. Publier de telles images pourrait aider l’ennemi.»
L’armée russe change de méthode pour plonger l’Ukraine dans le noir

L’officier dément fermement

Valentyn Manko a rejeté toutes les accusations dans un message publié sur Facebook. Il estime que certains cherchent à présenter l’armée comme incompétente. Dans son post, l’officier affirme que les cartes citées dans les médias n’étaient pas classifiées. Selon lui, ceux qui parlent de documents secrets sont tombés dans «une provocation délibérée». Il critique également les médias, qu’il accuse de ne pas avoir vérifié les faits et d’avoir gonflé cette affaire de trahison présumée.

Le site d’actualité ukrainien mezha.net rapporte pour sa part que certaines des images controversées circulent déjà sur Internet depuis au moins un an. Il souligne néanmoins qu’il faut encore déterminer précisément ce que montrent ces photos.

Traduit de l'allemand

Thèmes
