L'Ukraine va recevoir les légendaires missiles AIM-9 Sidewinder

Kiev va recevoir des missiles «légendaires» des années 1950
Un AIM-9 Sidewinder américain.Image: imago stock&people

Kiev va recevoir «le missile le plus performant jamais développé»

L'Allemagne va livrer de nombreux missiles AIM-9 Sidewinder à l'Ukraine. Même s'ils ont été développés au début des années 1950, ces projectiles restent particulièrement redoutables.
18.12.2025, 19:0018.12.2025, 19:00

Bonne nouvelle pour la défense aérienne ukrainienne: le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a annoncé ce mardi une nouvelle livraison d'armes destinées à Kiev. L'année prochaine, a-t-il assuré, son allié va recevoir de Berlin «un grand nombre» de missiles AIM-9 Sidewinder.

Bien que conçu dans les années 1950, le Sidewinder jouit d'une très bonne réputation et cumule les descriptions flatteuses: «légende de l'aviation américaine» selon la Dépêche, le projectile a même été qualifié de «missile le plus performant jamais développé» par l'historien Leroy Doig, cité par le Parisien. Il est également relativement abordable - le coût des exemplaires les plus anciens est estimé à environ 100 000 dollars, contre plusieurs millions pour d'autres missiles.

Les AIM-9 Sidewinder équippent les F/A-18 de l&#039;armée suisse.
Les AIM-9 Sidewinder équippent les F/A-18 de l'armée suisse.Image: imago stock&people

Concrètement, le Sidewinder est équipé d'une ogive hautement explosive et d'un système de guidage capable de capter l'énergie infrarouge dégagée par les cibles, telle que les hautes températures des moteurs d'objets volants. Ces deux éléments expliquent son efficacité, explique la Dépêche. Le missile serait particulièrement redoutable pour intercepter et détruire des chasseurs, des hélicoptères ou des drones.

Long d'un peu moins de trois mètres, le Sidewinder peut atteindre une vitesse d'environ 3700 km/h et peut frapper des cibles jusqu’à 20 kilomètres de distance.

Adopté par la Suisse, livré à l'Ukraine

Entré en service en 1956, le missile a progressivement été adopté par une cinquantaine de pays, Suisse comprise - les premiers AIM-9X ont été livrés à notre pays en 2007 pour remplacer une version plus ancienne de la même arme, le AIM-9P. On ignore quelle variante l'Allemagne livrera à l'Ukraine.

La liste de conflits auxquels le Sidewinder a participé est tout aussi longue. On peut citer la guerre du Vietnam, celle des Malouines et celle du Golfe, ainsi que de nombreux conflits au Moyen-Orient... et l'invasion russe de l'Ukraine.

Ce n'est, en effet, pas la première fois que Kiev reçoit des Sidewinder. En 2023, le Canada avait livré des exemplaires de ce missile, impliqué selon les autorités ukrainiennes dans plusieurs actions sur le champ de bataille.

L'Ukraine produit également ses propres missiles 👇

Voici le Flamingo, le nouveau cauchemar de Poutine

La livraison annoncée ce mardi par Berlin diffère toutefois de celle effectuée à l'époque par le Canada. A l'origine, ces missiles sont prévus pour être montés sur des avions de chasse - les F-16 ukrainiens en sont, par ailleurs, parfois équipés. Or, les Sidewinder allemands ont été adaptés en urgence pour une utilisation sol-air, souligne la Dépêche.

Cela signifie que ces projectiles pourront être déployés à partir de lanceurs terrestres et pourront contribuer à renforcer la défense contre la menace aérienne russe.

(asi)

